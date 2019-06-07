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      Трамп и Макрон поговорили об Украине

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      Макрон и Трамп во время празднования годовщины Нормандской операции поговорили об Украине
      Макрон и Трамп во время празднования годовщины Нормандской операции поговорили об Украине / Twitter-акаунт Дональда Трампа

      Президент Франции Эммануэль Макрона и президент США Дональд Трамп 6 июня на встрече в Нормандии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и в Украине. На повестке дня были также безопасность и борьба с терроризмом.

      После празднования годовщины Нормандской операции, куда, кстати, не пригласили президента России Владимира Путина, Трамп и Макрон провели двухчасовые переговоры, сообщает Associated Press.

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      Лидеры США и Франции обсудили все главные вопросы, по которым они раньше не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата.

      Трамп уменьшил разногласия с Францией по Ирану, сказав Макрону, что они оба согласны, что у Тегерана не должно ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном относительно ядерной программе страны.

      Ранее Трамп пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон и украинский гарант согласился, однако точная дата визита еще неизвестна.

      Кроме того, в ближайшее время Зеленский планирует посетить Париж по приглашению Макрона.

      Что такое Нормандская операция?
      Во время Второй мировой войны, 6 июня 1944 года, объединенные против тогдашней нацистской Германии союзные силы высадились в Нормандии. Это была самая масштабная в то время в мировой истории высадка воздушного десанта с привлечением 12 тысяч самолетов. Она предшествовала морской десантной операции. В рамках последней почти 160 тысяч военных союзников одновременно пересекли Ла-Манш и вторглись во Францию.

      Битва за Нормандию продолжалась в течение 2 месяцев – до 24 августа. Тогда главные силы противника были окружены в Фалезском котле, а 25 августа удалось освободить Париж. До конца августа союзники сосредоточили почти 3 миллиона личного состава на территории континентальной Европы. 28 сентября немцы начали отступать с территории Северной Франции.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Иран Новости Франции Эммануэль Макрон Новости США Дональд Трамп
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