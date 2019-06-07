Трамп и Макрон поговорили об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрона и президент США Дональд Трамп 6 июня на встрече в Нормандии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и в Украине. На повестке дня были также безопасность и борьба с терроризмом.

После празднования годовщины Нормандской операции, куда, кстати, не пригласили президента России Владимира Путина, Трамп и Макрон провели двухчасовые переговоры, сообщает Associated Press.

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Лидеры США и Франции обсудили все главные вопросы, по которым они раньше не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата.

Трамп уменьшил разногласия с Францией по Ирану, сказав Макрону, что они оба согласны, что у Тегерана не должно ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном относительно ядерной программе страны.

Ранее Трамп пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон и украинский гарант согласился, однако точная дата визита еще неизвестна.

Кроме того, в ближайшее время Зеленский планирует посетить Париж по приглашению Макрона.

Что такое Нормандская операция?

Во время Второй мировой войны, 6 июня 1944 года, объединенные против тогдашней нацистской Германии союзные силы высадились в Нормандии. Это была самая масштабная в то время в мировой истории высадка воздушного десанта с привлечением 12 тысяч самолетов. Она предшествовала морской десантной операции. В рамках последней почти 160 тысяч военных союзников одновременно пересекли Ла-Манш и вторглись во Францию.



Битва за Нормандию продолжалась в течение 2 месяцев – до 24 августа. Тогда главные силы противника были окружены в Фалезском котле, а 25 августа удалось освободить Париж. До конца августа союзники сосредоточили почти 3 миллиона личного состава на территории континентальной Европы. 28 сентября немцы начали отступать с территории Северной Франции.