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      Зеленский снова поедет в Париж

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      Владимир Зеленский планирует снова поехать во Францию
      Владимир Зеленский планирует снова поехать во Францию / 24 канал

      Владимир Зеленский снова планирует посетить Париж. Там говорят, что чувствуют сильное желание со стороны украинского президента к усилению двусторонних отношений.

      Зеленский готов работать в этом направлении еще больше, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с ним, пишет Укринформ.

      Читайте также: Зеленский встретился с руководителями МИД Франции и Германии: итоги

      Французский министр отметил, что "обмен" с Владимиром Зеленским был "достаточно содержательным". Отметим, политики говорили два дня подряд.

      Я только что имел новую возможность встретиться с Президентом Зеленским для нового довольно содержательного обмена, который стал продолжением наших бесед, которые мы вчера проводили с моим немецким коллегой. Мы обсудили темы, которые мы затрагивали вчера, но одновременно рассмотрели весь спектр наших двусторонних отношений,
      – пояснил он.

      Глава французского МИД отметил, что в ближайшее время Зеленский планирует визит в Париж.

      "Президент Республики Эммануэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту. Я почувствовал на самом деле со стороны Президента Зеленского сильную волю, сильное желание работать на дальнейшее усиление наших двусторонних отношений и делать это путем конкретных проектов в сферах, которые представляют интерес для нашей совместной работы", – добавил Ле Дриан.

      Когда Зеленский поехал к Макрону впервые?​Накануне второго тура президентских выборов Петр Порошенко и Владимир Зеленский поочередно встретились с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Действующий украинский президент также имел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одновременная поездка во Францию тогда вызвала большой резонанс в украинском обществе, бурно отреагировали и мировые СМИ.

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Новости Франции Эммануэль Макрон Президент Украины
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