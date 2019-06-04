Когда Зеленский может впервые встретиться с Трампом: дата

Президент Украины Владимир Зеленский впервые может встретиться с президентом США Дональдом Трампом вероятнее всего после саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня 2019 года.

Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире "Радио Свобода" рассказал, что администрация американского президента первой приглашает украинского гаранта на встречу.

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Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20. Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки,

– сказал советник гаранта.

Тизенгаузен предположил, что скорее всего, одним из катализаторов этой встречи стал генпрокурор Юрий Луценко, имея в виду расследование в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings.

"В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приемный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея в руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа", – убежден он.

В то же время, советник президента отметил, что Зеленскому не стоит идти по пути большинства украинских чиновников и уже высказывать какие-то симпатии кому-то из кандидатов в президенты США.

Заметим, в конце мая президент США Дональд Трамп пригласил Президента Украины Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон. Глава государства поблагодарил за приглашение.

Какие зарубежные визиты планирует Зеленский?Первый зарубежный визит президент Владимир Зеленский осуществит 4 июня в Брюссель, где задекларирует неизменность курса Украины на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Там он также встретится с лидерами Евросоюза и НАТО.



Второй международный визит президент может осуществить в Вашингтон. США – стратегический партнер Украины и от Белого дома зависит решение многих важных для нашей страны вопросов. Точная дата переговоров пока неизвестна.



Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: там же будет происходить Конференция по поддержке реформ в Украине.



Сейчас в команде Зеленского еще прорабатывают график поездок главы государства на ближайшую перспективу.