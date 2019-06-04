08:33
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Когда Зеленский может впервые встретиться с Трампом: дата

      46 Читати новину українською
      Зеленский и Трамп могут встретиться в конце июня
      Зеленский и Трамп могут встретиться в конце июня / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский впервые может встретиться с президентом США Дональдом Трампом вероятнее всего после саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня 2019 года.

      Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире "Радио Свобода" рассказал, что администрация американского президента первой приглашает украинского гаранта на встречу.

      Читайте также:

      Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20. Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки,
      – сказал советник гаранта.

      Тизенгаузен предположил, что скорее всего, одним из катализаторов этой встречи стал генпрокурор Юрий Луценко, имея в виду расследование в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings.

      "В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приемный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея в руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа", – убежден он.

      В то же время, советник президента отметил, что Зеленскому не стоит идти по пути большинства украинских чиновников и уже высказывать какие-то симпатии кому-то из кандидатов в президенты США.

      Заметим, в конце мая президент США Дональд Трамп пригласил Президента Украины Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон. Глава государства поблагодарил за приглашение.

      Какие зарубежные визиты планирует Зеленский?Первый зарубежный визит президент Владимир Зеленский осуществит 4 июня в Брюссель, где задекларирует неизменность курса Украины на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Там он также встретится с лидерами Евросоюза и НАТО.

      Второй международный визит президент может осуществить в Вашингтон. США – стратегический партнер Украины и от Белого дома зависит решение многих важных для нашей страны вопросов. Точная дата переговоров пока неизвестна.

      Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: там же будет происходить Конференция по поддержке реформ в Украине.

      Сейчас в команде Зеленского еще прорабатывают график поездок главы государства на ближайшую перспективу.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 4 июня: в Украине почти везде – дожди с грозами
      сегодня
      582
      Теги: Президент Украины Юрий Луценко Дональд Трамп Новости США Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Подделал собственную смерть и купил замок во Франции: как прокуратура помогала мошеннику
      сегодня , 01:50 Подделал собственную смерть и купил замок во Франции: как прокуратура помогала мошеннику
      554
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 01:00 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 1558
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      3 июня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      256
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      3 июня , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 493
      ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины
      3 июня , 20:03 ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины
      Світлана Попова 230
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук