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      Зеленський може зустрітися з Путіним у нормандському форматі, але є умови

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      Зеленський може зустрітися з Путіним
      Зеленський може зустрітися з Путіним / Цензор.нет

      Президенти України, Росії, Німеччини та Франції зустрінуться у рамках нормандського формату за умови виконання домовленостей, яких було досягнуто у Парижі.

      Зустріч Зеленського і Путіна в рамках нормандського формату планується найближчим часом, однак це відбудеться лише за умови виконання попередніх домовленостей "нормандської четвірки", сказав заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко на брифінгу.

      Це важливо: Зеленський провів першу телефонну розмову з Путіним

      Обговорювалося те, коли наші лідери зможуть зустрітися. Загальна думка: це має статися максимально швидко, але ми не можемо проводити зустрічі лідерів, якщо ми не будемо бачити виконання певних досягнутих домовленостей,
      – заявив він.

      Пристайко наголосив, що 12 липня у Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки", де була узгоджена низка питань. Саме від виконання цих домовленостей залежатиме, чи зустрінуться лідери країн в рамках формату. Відзначимо, тоді сторони домовилися про "хлібне" перемир’я та почали вирішувати питання щодо обміну полоненими. 

      Також він сказав, що російська сторона не висувала вимог щодо прямих переговорів із терористами. Це важливо, тому що напередодні переговорів Володимир Путін в інтерв'ю сказав, що зустрінеться із Володимиром Зеленським лише за умови прямих переговорів з проросійськими бойовиками та якщо українська сторона не називатиме їх сепаратистами.

      Що таке нормандський формат?Це формат переговорів між лідерами Франції, Німеччини, Росії та України. Вперше переговори "нормандської четвірки" відбулися відбулися 11 лютого 2015 року. Вони продовжувались 17 годин. Глави держав розробили комплекс заходів, які повинні забезпечити виконання Мінських домовленостей.

      Однак подальша робота нормандської четвірки була заморожена, оскільки президент Росії Володимир Путін відмовився відвідувати переговори, і сторони контактували лише телефоном або на рівні радників та міністрів.

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      Теги: Україна – Росія Новини України Вадим Пристайко Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандський формат
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