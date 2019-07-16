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      До кінця місяця: є попередня домовленість про обмін полоненими з Росією

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      На зустрічі радників у«нормандському форматі домовилися про обмін бранцями, – Пристайко
      На зустрічі радників у«нормандському форматі домовилися про обмін бранцями, – Пристайко / Радіо Свобода

      Під час переговорів у нормандському форматі 12 липня радники президентів домовились про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін полоненими. Водночас Україна сподівається на швидке звільнення полонених моряків.

      Також домовились про розмінування у Станиці Луганській та розведення на двох попередньо узгоджених ділянках, про це заявив заступник голови Офісу Президента України Вадим Пристайко під час брифінгу.

      Цікаво: Путін і Вишинський проти, – Москалькова про можливість обміну українських моряків

      Окрім того, визначили наступну чергу ділянок. Сторони домовились протягом місяця здійснити обмін полоненими у можливих форматах 10 на 10 або 15 на 15. Пристайко зазначив, що конкретних імен не обговорювали. Це вирішуватимуть омбудсмени під час засідання у Мінську.

      Наша мета зараз обміняти та отримати наших людей назад і розблокувати процес «всіх на всіх», про який ми довго говоримо і який до цього довгий час був заблокований,
      – сказав він.

      Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться наприкінці літа, щоб обговорити реалізацію досягнутих 12 липня домовленостей.

      "Ми точно домовилися, що зустрінемося, щоб подивитися на прогрес тих домовленостей, яких ми досягли в липні", – додав Пристайко.

      Що таке нормандський формат?Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Назвали формат так тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії.

      Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС. Президент Зеленський ще під час своєї передвиборчої кампанії казав, що хотів би розширити цей формат, долучивши до нього США.

      За його словами, доцільність зустрічі лідерів держав можна буде оцінювати за підсумками наступних переговорів радників. Пристайко також висловив сподівання, що захоплені Росією українські мояряки будуть звільнені найближчим часом.

      Наша команда у постійному переговорному контакті, ми усвідомлюємо, які є шанси отримати наших хлопців назад,
      – зазначив заступних голови АП.

      Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у Києві 15 липня з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Вони обговорювали звільнення українців, що перебувають у полоні Росії, та утримуваних в Україні росіян. Також омбудсменки домовились про обмін списками полонених. 

      Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017 року – він став першим за два роки та найбільшим. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Україна передала на окуповану територію 233 людини.

      Напередодні у російському міністерстві закордонних справ стверджують, що обговорюють з Україною можливий обмін захоплених в Керченській протоці моряків. 


      Українські моряки в полоні Росії 

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      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко Українці в полоні РФ Україна – Росія Українські моряки в полоні Новини Росії Заручники Війна на Донбасі Нормандський формат
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