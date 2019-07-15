Думаємо над цим, – МЗС Росії про обмін українських моряків

У російському міністерстві закордонних справ стверджують, що обговорюють з Україною можливий обмін захоплених в Керченській протоці моряків.

Деталей наразі не повідомляють, про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, пише "Інтерфакс".

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Росія вже висунула звинувачення в остаточній редакції усім 24 українським морякам, яких незаконно захопила у листопаді 2018 року біля Керченської протоки. Усіх їх звинувачують "у незаконному перетині державного кордону, здійсненому організованою групою".

Звичайно, обговорюється, думаємо над цим,

– заявив Карасін, відповіднаючи на питання про обмін.

У російському відомстві також наразі не коментують того, чи чи може в цьому напрямку бути будь-яке просування найближчим часом. Карасін зазначив, що "не може сказати нічого з цього приводу".

Відповідно до Конвенції ООН з морського права та наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права українських моряків мають негайно звільнити.

Зазначимо, раніше прес-секретар очільника Кремля Володимира Путіна заявляв, що переговорів щодо звільнення українських моряків і підозрюваного в державній зраді керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського вони не ведуть. Про можливість такого обміну у ЗМІ з'являлися заяви раніше.



Українські моряки у російському полоні / інфографіка 24 каналу

Обмін нотами

25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Росії. У ній країна-агресор заявила, що готова віддати 24 захоплених на Азові українських моряків, якщо в Україні продовжать їм кримінальне переслідування за російськими законами.

У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило наступне:

Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.

Росія рішення трибуналу не виконала.

Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.

Через це між Президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Павлом клімкіним виник конфілкт. Зеленський дав словесної прочуханки главі МЗС Павлу Клімкіну, який не порадившись із главою держави, відповів на ноту Росії. Окрім того, він заявив про намір притягнути очільника МЗС до дисциплінарної відповідальності.



На це міністр закордонних справ відповів, що мав повноваження самостійно відправляти відповідь, не порадившись з гарантом. Наразі Клімкін перебуває у політичній відпустці, а його обов’язки тимчасово виконує заступниця Олена Зеркаль.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимогивідмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.