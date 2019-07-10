Кремль не веде переговорів про звільнення українських моряків

Кремль не веде переговорів щодо звільнення українських моряків і підозрюваного в державній зраді керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Прес-секретар РФ Дмитро Пєсков зазначив, що поки немає жодних результатів щодо "ситуації з утримуваними особами", пише "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: В ОБСЄ визнали захоплених моряків військовополоненими

На питання, чи веде Кремль переговори з приводу звільнення українських моряків, які перебувають в Росії, і Вишинського – в Україні, Пєсков відповів коротко: "Ні".

До слова, вчора Росія висунула остаточні звинувачення всім українським морякам.



Українські моряки у російському полоні / інфографіка 24 каналу

Окрім того головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов передав Володимиру Зеленському лист від матері Кирила Вишинського.

Я знайшов серед нової команди українського президента знайомого і недавно він мені підтвердив, що адресат листа отримав,

– уточнив Венедиктов.

Про що йдеться у листі – невідомо. Журналіст зазначив, що це "особистий лист". Наразі Олексій Венедиктов чекає на відповідь.

Читайте також: Прокуратура звинуватила Вишинського у публікації 72 антиукраїнських статей

Хто такий Кирило Вишинський і чому Росія хоче обміняти його на затриманих бранців?Це – журналіст, керівник української філії російського інформагентства "Риа Новости". У травні 2018 року його затримали за звинуваченням у держзраді.Спецслужба пред’являє йому створення підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.



За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". До речі, Вишинський має подвійне громадянство: українське й російське. Під арештом він перебуває вже понад рік.