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      Кремль не веде переговорів про звільнення українських моряків

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      Президент Росії Володимир Путін
      Президент Росії Володимир Путін / tass.ru

      Кремль не веде переговорів щодо звільнення українських моряків і підозрюваного в державній зраді керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

      Прес-секретар РФ Дмитро Пєсков зазначив, що поки немає жодних результатів щодо "ситуації з утримуваними особами", пише "Інтерфакс-Україна".

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      На питання, чи веде Кремль переговори з приводу звільнення українських моряків, які перебувають в Росії, і Вишинського – в Україні, Пєсков відповів коротко: "Ні".

      До слова, вчора Росія висунула остаточні звинувачення всім українським морякам.

      українські моряки у полоні РФ
      Українські моряки у російському полоні / інфографіка 24 каналу

      Окрім того головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов передав Володимиру Зеленському лист від матері Кирила Вишинського.

      Я знайшов серед нової команди українського президента знайомого і недавно він мені підтвердив, що адресат листа отримав,
      – уточнив Венедиктов.

      Про що йдеться у листі – невідомо. Журналіст зазначив, що це "особистий лист". Наразі Олексій Венедиктов чекає на відповідь.

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      Хто такий Кирило Вишинський і чому Росія хоче обміняти його на затриманих бранців?Це – журналіст, керівник української філії російського інформагентства "Риа Новости". У травні 2018 року його затримали за звинуваченням у держзраді.Спецслужба пред’являє йому створення підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. 

      За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". До речі, Вишинський має подвійне громадянство: українське й російське. Під арештом він перебуває вже понад рік.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Кирило Вишинський Анексія Криму Володимир Путін
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