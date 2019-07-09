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      В ОБСЄ визнали захоплених моряків військовополоненими

      1960 Читать новость на русском
      Парламентська асамблея ОБСЄ визнала моряків військовополоненими
      Парламентська асамблея ОБСЄ визнала моряків військовополоненими / 5.ua

      Парламентська асамблея ОБСЄ засуджує збройну агресію і невиправдане застосування військової сили з боку Росії проти українських суден і членів їх екіпажів в Азовському морі.

      Окрім того, асамблея пропонує докласти максимальних зусиль щодо звільнення полонених моряків. Про це мовиться у резолюції ПА ОБСЄ, ухваленій на щорічній сесії у Люксембурзі.

      Актуально! Чому полонені українські моряки настільки круті

      Чинному голові ОБСЄ, інститутам ОБСЄ та державам-учасницям слід докладати всіх зусиль і використати всі наявні інструменти для забезпечення невідкладного і беззастережного звільнення українських військовополонених, утримуваних в ув'язненні Російською Федерацією,
      – мовиться у документі.

      Також в ОБСЄ закликали Росію надавати всю необхідну медичну, юридичну та консульську допомогу морякам, допоки їх не звільнять. Російська сторона також має забезпечити прохід через Азовське море і Керченську протоку.

      Що відомо про полон українських моряків?

      Російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Того дня українські моряки планово прямували до порту Маріуполя. Три їхні судна були обстріляні та захоплені росіянами ("Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу") і 3 українських моряків зазнали поранень. У полон росіяни взяли всіх 24 українських моряків.

      Суд окупованого Криму арештував усіх цих українців, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.

      українські моряки полон
      Полонені українські моряки, хто вони: інфографіка 24 каналу

      25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про те, що Росія повинна протягом місяця звільнити українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Проте цього так і не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ гарантуватиме їхнє кримінальне переслідування за російськими законами. МЗС України у своїй ноті відповіло відмовою.

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      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі ОБСЄ
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