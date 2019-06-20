Путін думає про обмін полонених моряків і Сенцова на Вишинського

Надія на те, що українського режисера Олега Сенцова і 24 український моряків відпустять із російського полону, є. Принаймні, у Кремлі ще не забули про ймовірний обмін.

Мовиться про обмін Сенцова і полонених військовослужбовців на Кирила Вишинського – журналіста, якого в Україні звинувачують у держзраді. Про те, що такий варіант є можливим під час прямої лінії розповів президент РФ Володимир Путін.

Дивіться також: Путіну не сподобалась позиція Зеленського щодо сепаратистів

"Ми думаємо про це. Ми не забули", – сказав Путін, відповідаючи на прохання російських журналістів прокоментувати те, чи можливо домогтися повернення Вишинського, віддавши Україні Сенцова, моряків і "кого завгодно".

Також очільник Кремля пригадав свою недавню зустріч із лідером партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком. Він заявив, що на ній вони обговорювали долю українських і російських бранців. Зокрема, йшлося про 24 українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

Зовсім нещодавно він був теж і порушував питання про звільнення українських моряків, затриманих під час інциденту в Керченській протоці. Було питання і про звільнення ще низки конкретних осіб, які засуджені та перебувають у місцях позбавлення волі в Росії,

– сказав Путін.

Він додав, що такі питання "мають вирішуватися в комплексі". За його словами, "потрібно подумати, як розв'язати питання тих людей, які не байдужі Росії, зокрема, громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні".

Хто такий Кирило Вишинський і чому Росія хоче обміняти його на затриманих бранців?

Це – журналіст, керівник української філії російського інформагентства "Риа Новости". У травні 2018 року його затримали за звинуваченням у держзраді.

Спецслужба пред’являє йому створення підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.

Це цікаво: Прокуратура звинуватила Вишинського у публікації 72 антиукраїнських статей

За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму". До речі, Вишинський має подвійне громадянство: українське й російське. Під арештом він перебуває вже понад рік.