19:24
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, 19 червня
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, 19 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Путін думає про обмін полонених моряків і Сенцова на Вишинського

      668 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Надія на те, що українського режисера Олега Сенцова і 24 український моряків відпустять із російського полону, є. Принаймні, у Кремлі ще не забули про ймовірний обмін.

      Мовиться про обмін Сенцова і полонених військовослужбовців на Кирила Вишинського – журналіста, якого в Україні звинувачують у держзраді. Про те, що такий варіант є можливим під час прямої лінії розповів президент РФ Володимир Путін.

      Дивіться також: Путіну не сподобалась позиція Зеленського щодо сепаратистів

      "Ми думаємо про це. Ми не забули", – сказав Путін, відповідаючи на прохання російських журналістів прокоментувати те, чи можливо домогтися повернення Вишинського, віддавши Україні Сенцова, моряків і "кого завгодно".

      Також очільник Кремля пригадав свою недавню зустріч із лідером партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком. Він заявив, що на ній вони обговорювали долю українських і російських бранців. Зокрема, йшлося про 24 українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

      Зовсім нещодавно він був теж і порушував питання про звільнення українських моряків, затриманих під час інциденту в Керченській протоці. Було питання і про звільнення ще низки конкретних осіб, які засуджені та перебувають у місцях позбавлення волі в Росії,
      – сказав Путін.

      Він додав, що такі питання "мають вирішуватися в комплексі". За його словами, "потрібно подумати, як розв'язати питання тих людей, які не байдужі Росії, зокрема, громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні".

      Хто такий Кирило Вишинський і чому Росія хоче обміняти його на затриманих бранців?

      Це – журналіст, керівник української філії російського інформагентства "Риа Новости". У травні 2018 року його затримали за звинуваченням у держзраді.

      Спецслужба пред’являє йому створення підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.

      Це цікаво: Прокуратура звинуватила Вишинського у публікації 72 антиукраїнських статей

      За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму". До речі, Вишинський має подвійне громадянство: українське й російське. Під арештом він перебуває вже понад рік.

      blog_ava
      Переїзд Адміністрації Президента: як виглядатиме офіс Зеленського в Українському домі – фото
      сьогодні
      14835
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники Кирило Вишинський Олег Сенцов Українські моряки в полоні Обмін полоненими
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Самогубство чи вбивство: хто з політиків загинув за підозрілих обставин
      сьогодні , 19:02 Самогубство чи вбивство: хто з політиків загинув за підозрілих обставин
      Ірина Поліщук 391
      Хто такий Андрій Портнов: біографія і чому він не подобається студентам
      сьогодні , 18:29 Хто такий Андрій Портнов: біографія і чому він не подобається студентам
      591
      "Газпром" тянет время, чтобы загнать Украину в цугцванг
      сьогодні , 17:00 "Газпром" тянет время, чтобы загнать Украину в цугцванг
      Блог Соцмережі 1183
      Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      сьогодні , 14:39 Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      50127
      Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:22 Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 7699
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук