Путіну не сподобалась позиція Зеленського щодо сепаратистів

Російському президенту Володимиру Путіну не сподобалися висловлювання Президента України Володимира Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Очільник Кремля вважає, що Україна повинна проводити прямі переговори з сепаратистами, це він заявив під час прямої лінії у четвер, 20 червня.

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При цьому Путін традиційно заявив, що для стабілізації ситуації необхідна "політична воля українського керівництва", однак "нічого не робиться".

А як тоді вирішувати цю проблему? В сучасній історії немає жодного прикладу, коли конфлікти такого роду вирішувалися без прямого діалогу між конфліктуючими сторонами,

– заявив Путін.

Російський президент також стверджує про нібито "збільшення обстрілів з боку Збройних сил України". Окрім того, йому не подобається, що досі не припинена блокада окупованих територій.

Що сказав Володимир Зеленський у Парижі? Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном наголосив, що готовий продовжувати взаємини як з бойовиками на Донбасі, так і з Росією лише у рамках мінського формату. За його словами, встановлення миру на Сході України має відбуватися лише мирним шляхом, однак про жодний діалог із бойовиками не може бути і мови.

"Говорилося, що буде припинена блокада – пряме порушення мінських домовленостей, яке говорить про те, що слід відновити господарські зв’язки "ЛНР" і "ДНР" з усією економікою України. Нічого ж не робиться. Блокада тільки посилюється. Нічого не відбувається", – сказав він.

При цьому Путін заявив, що для стабілізації ситуації необхідна "політична воля українського керівництва". Зазначимо, через позицію Володимира Зеленського щодо переговорів з бойовиками "засмутився" і глава російського МЗС Сергій Лавров. Він цинічно додав, що для проведння можливої зустрічі світових лідерів у "нормандському форматі" необхідно переконатися "в здатності домовлятися нової влади України".

Чи справді блокаду з окупованого Донбасу можуть зняти?Лише тоді, коли розташовані там активи повернуть в українське правове поле. Бойовики повинні повністю припинити відкривати вогонь, звільнити усіх заручників та повернуть захоплені підприємства.



Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей.



15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.