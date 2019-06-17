Взаємини з бойовиками на Донбасі: Зеленський окреслив свою позицію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є готовими продовжувати взаємини як з бойовиками на Донбасі, так і з Росією лише у рамках мінського формату. За йог словами, встановлення миру на Сході України має відбуватися лише мирним шляхом, однак про жодний діалог із бойовиками не мовиться.

Як наголосив французький лідер Еммануель Макрон за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, конфлікт на Донбасі, що триває вже 5 років, роздирає Європу.

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Президент Зеленський сказав, що це його основне завдання – відновлення миру на Донбасі, примусити зброю замовкнути та піти з бойовиками на перемовини, які вже почалися,

– підкреслив політик.

За його словами, під час зустрічі сторони домовилися повернутися до мінського формату, для того, щоб в Україні знову запанував мир. Водночас він запевнив, що підтримуватиме Україну в її намірах завершити війну.

"Я побачив і почув, що президент дав знаки, що він є готовим іти на припинення вогню і є готовим до діалогу з бойовиками і є готовим до нових параметрів переговорів. І ми повинні підтримати цю динаміку", – каже Макрон.

Зеленський, зі свого боку, підтвердив свої наміри звільнити Донбас. Також він заявив, що його головне завдання – це і звільнення окупованих українських територій.

"Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом – він матиме занадто високу ціну у тисячу людських життів. Єдиний шлях до миру – дипломатичний і санкційний тиск, тому я прошу його зберегти. І дуже сподіваюся, що цьогорічне головування Франції у Великій сімці сприятиме цьому питанню", – зазначив український гарант.

Щоправда, він уточнив, що Київ не є готовим на діалог з сепаратистами.

Ми є готовими діяти у мінському форматі та у мінському форматі продовжувати взаємини. Ми є готовими припинити вогонь. Я не раз на цьому наполягав. І вже була зустріч нашої Тристоронньої групи, де ми говорили про рипинення вогню, звільнення полонених як першочергові речі, які обидві речі мають зробити найближчим часом. Крім того, має бути повернення українських військовополонених і бранців, які зараз перебувають у Москві та у всій Росії, повернення наших моряків,

– заявив президент України.

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Також гарант зауважив, що Україна не може чекати ще 5 років.

"Ми хочемо завершити війну. Але знаєте, щоб завершити віну, обидві сторони – і Росія, і Україна, повинні хотіти закінчити війну. Ми всі повинні це хотіти, не тільки Україна", – констатував Зеленський.