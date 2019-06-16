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      Перемир'я ворог на Донбасі не дотримується: дев'ять обстрілів та один поранений боєць ЗСУ

      177 Читать новость на русском
      Ворог обстріляв українців 9 разів
      Ворог обстріляв українців 9 разів / centre.today

      Протягом доби 16 червня ворог дев'ять разів обстріляв позиції ЗСУ, порушуючи домовленості про припинення вогню. На жаль, один військовослужбовець зазнав поранення.

      Проросійські бойовики обстрілювали позиції українців із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомив прес-центр Об'єднаних сил.

      Дивіться також відео, як в Луганську затримали проросійського бойовика

      При цьому на східній ділянці фронту стріляли по українських бійцях шість разів, а на північній – тричі. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

      На атаки проросійських бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь.

      Прес-центр ООС нагадав, що 15 червня ворог 21 раз порушив режим припинення вогню. Також правоохоронці розкрили 3 злочини щодо незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, 5 крадіжок, 8 фактів зберігання наркотиків і 1 шахрайство.

      мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу станом на червень 2019 року

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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