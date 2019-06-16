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      В Луганську затримали проросійського бойовика: відео

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      Проросійські бойовики
      Проросійські бойовики / Соцмережі

      У Попасній, що на Луганщині, правоохоронці затримали 31-річного бойовика так званої "ЛНР".

      Він включений до бази поліції як особа, що брала участь в незаконних збройних формуваннях. Про це повідомила керівниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай. 

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      За словами затриманого, у 2014 році він погодився на пропозицію родича й вступив до незаконного збройного формування "Призрак" так званої "ЛНР".

      Перебуваючи в його лавах, чоловік незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян на одному з блокпостів бойовиків, розташованому на мосту через річку Сіверський Донець. 


      Згодом його викликали на постійне місце роботи у Лисичанськ, тож він покинув вороже угрупування. Поліція Луганської області вже відкрила відповідне кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

      Зазначимо, що впродовж 15 червня проросійські бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Українські воїни дали адекватну відповідь із застосуванням дозволеного озброєння.

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      Теги: Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі Поліція Україна – Росія
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