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      Гаряча доба на Донбасі: бойовики продовжують застосовувати БМП і гранатомети

      29 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 15 червня проросійські бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. На кожний обстріл українські воїни давали адекватну відповідь із застосуванням довзволеного озброєння.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      – у районі Лебединського: двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

      – на околицях Авдіївки: чотири рази з мінометів калібру 120- та 82 мліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;

      – поблизу Новотроїцького: зі стрілецької зброї;

      – біля Красногорівки: з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – біля Водяного: тричі з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

      – поблизу Верхньоторецького: зі станкового протитанкового гранатомету;

      – у районі населеного пункту Піски: з 82-міліметрового гранатомету та станкового протитанкового гранатомету.

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      – У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників ворог обстріляв вісім разів:

      – біля Станиці Луганської: чотири рази з гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

      – у районі Новолуганського: з автоматичних гранатометів;

      – на околицях Кримського: з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

      – поблизу Зайцевого: з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

      – біля Травневого: з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

      Внаслідок бойових дій втрат серед українських захисників, на щастя, немає. Щодо ситуації у лавах бойовиків, то, за даними розвідки, 15 червня одного окупанта було знищено.

      Від початку поточної доби бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил три рази.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій українських захисників:

      – поблизу населеного пункту Водяне: двічі з гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

      – на околицях Кримського: зі стрілецької зброї;

      Упродовж поточної доби один український військовий зазнав поранення.

      Упродовж доби 14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець зазанав поранення, натомість одного окупанта було знищено.

      Донбас, окуповані території, війна, Росія
      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

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      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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