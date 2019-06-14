П'яті роковини збиття ІЛ-76 на Донбасі: що відомо про страшну трагедію

П’ять років минає від дня, коли у небі над окупованим Донбасом був збитий військовий літак ІЛ-76 із 49 військовими на борту. Проросійські бойовики збили його над Луганським аеропортом, а далі – розстрілювали із зеніток. Не вижив ніхто. Більше про жахливу трагедію, яка сколихнула країну, та як вшановують пам’ять загиблих – далі.

Що відомо про збиття ІЛ-76?

Катастрофа літака із українськими військовими трапилась у ніч з 13 на 14 червня. Російські бойовики збили військово-транспортне повітряне судно із ПЗРК "Ігла" в момент його посадки в аеропорту "Луганськ".

Коли літак вже горів, але ще був рухомий, терористи розстріляли його з зеніток. Вони стріляли з запалювальними патронами. Дальність була невелика. Загорілося паливо і літак вибухнув.

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На борту збитого ІЛ-76 перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Літак мав доставити боєприпаси, продукти, а також підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків і російських військових.

Перелік загиблих під час краху ІЛ-76 військових:

Екіпаж літака Іл-76

Буркавцов Володимир, бортовий авіатехнік, старший лейтенант Бєлий Олександр, командир екіпажу, полковник Д'яков Михайло, керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, майор Ковалик Олександр, старший повітряний стрілець, прапорщик Козолій Олександр, старший бортовий авіатехнік, старший лейтенант Ментус Віктор, старший повітряний радист, прапорщик Павленко Олег, старший технік, старший лейтенант Скочков Ігор, штурман авіаційної ескадрильї, капітан Телегін Сергій, керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, капітан

Військові:

Авдєєв Костянтин, старший навідник, старший солдат Авраменко Олександр, стрілець-зенітник, солдат Алтунін Валерій, командир взводу, старший лейтенант Бондаренко Віталій, гранатометник, солдат Гайдук Ілля, солдат Горда Анатолій, старший механік-водій, старший солдат Грабовий Валерій, заступник командира батареї, старший лейтенант Дмитренко Андрій, солдат Добропас Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат Дубяга Станіслав, стрілець-зенітник, солдат Каменєв Денис, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат Кива Владислав, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант Ковальчук Юрій, командир бойової машини, сержант Коренченко Олег, солдат Коснар Павло, командир відділення, молодший сержант Котов Олександр, стрілець-зенітник, солдат Кузнецов Антон, стрілець-зенітник, старший солдат Кулібаба Руслан, водій-заправник, сержант Кучерявий Сергій, командир відділення, молодший сержант Левчук Павло, стрілець-зенітник, солдат Лісной Сергій, механік-водій, солдат Малишенко Тарас, стрілець-зенітник, солдат Манулов Сергій, технік, старший прапорщик Мірошниченко Сергій, старший навідник, старший солдат Москаленко Сергій, солдат Ніконов Павло, стрілець-зенітник, солдат Рєзніков Євген, командир гармати, сержант Самохін Антон, слюсар-монтажник, старший солдат Санжаровець Артем, старший солдат Скалозуб Артем, старший навідник, старший солдат Шостак Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат Шульга Андрій, солдат Шумаков Сергій, старший стрілець, сержант Кривошеєв Сергій, механік-водій, солдат Проньков Ростислав, солдат Бабан Віталій, командир відділення, сержант Токаренко Ігор, механік-водій, солдат Бахур Віталій, заступник командира батареї, старший лейтенант Гончаренко Сергій, командир гармати, молодший сержант Ліфінцев Олег, водій-заправник, старший солдат

Кого покарали?

Однією із версій знищення літака в Луганську була зрада диспетчерів. Вони могли сприяти витоку інформації про переміщення літака, тому через трагедію Міноборони усунуло від своїх обов’язків низку військових.

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У листопаді 2014 року стало відомо, що військова прокуратура запідозрила заступника керівника АТО генерала-майора Віктора Назарова у службовому недбальстві. Саме воно, на думку слідчих, призвело до жахливих наслідків трагедії.



Військові 25-ї окремої аеромобільної бригади перед вильотом на літаку Іл-76/фото war.org.ua

27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав його винним за вказаним обвинуваченням. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. Назарову призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Проте генерал-майор подав апеляцію, судова тяганина триває досі. На цей момент Назаров перебуває на волі, а наприкінці 2018 року навіть з'явилась інформація про те, що Міноборони надало йому квартиру у Києві.

Хто збив Іл-76?

На 5 роковини трагедії у СБУ заявили про наявність неспростовних доказів: рішення про збиття українського літака було прийняте у Кремлі.

Привели у дію це рішення, за інформацією спецслужби члени підрозділу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомого як "приватна військова компанія "Вагнера".

Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров.

Окрім того, виконавці вбивства українських воїнів – Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами "Орденами Мужності".

Раніше, у жовтні 2017, СБУ виписали повідомлення про підозру керівнику "ПВК "Вагнера" Дмитру Уткіну.

Яка офіційна причина загибелі українських військових?

Українські суди визнають загибель військових, які перебували у збитому ІЛ-76, наслідком збройної агресії РФ проти України. Така практика стає гарантією для сімей українських героїв, котрі загинули від рук Кремля на державну допомогу та соціальний захист.

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Щоправда, деякі суди затягують із такими рішеннями. Так, загибель Олександра Бєлого, командира збитого під Луганськом Іл-76,наслідком збройної агресії РФ колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала тільки 5 червня.

П’яті роковини трагедії: хто вшановує героїв

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії пам’яті загиблих у жахливій катастрофі. Зеленський поклав квіти до Дзвону пам’яті разом із міністром оборони Степаном Полтораком та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.



Вшанування загиблих у збитті літака ІЛ-76 на Донбасі/ прес-служба Міноборони

Захід відбувся у Залі пам’яті ЗСУ на території Міністерства оборони.

Про жахливу трагедію на своїй Facebook-сторінці пригадав і п’ятий президент України Петро Порошенко.

"5 років тому над Україною впало небо...Над Луганськом російські найманці збили літак Іл-76, на борту якого трагічно загинули 49 українських військових", – написав він.