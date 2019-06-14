П'яті роковини збиття ІЛ-76 на Донбасі: що відомо про страшну трагедію
П’ять років минає від дня, коли у небі над окупованим Донбасом був збитий військовий літак ІЛ-76 із 49 військовими на борту. Проросійські бойовики збили його над Луганським аеропортом, а далі – розстрілювали із зеніток. Не вижив ніхто. Більше про жахливу трагедію, яка сколихнула країну, та як вшановують пам’ять загиблих – далі.
Що відомо про збиття ІЛ-76?
Катастрофа літака із українськими військовими трапилась у ніч з 13 на 14 червня. Російські бойовики збили військово-транспортне повітряне судно із ПЗРК "Ігла" в момент його посадки в аеропорту "Луганськ".
Коли літак вже горів, але ще був рухомий, терористи розстріляли його з зеніток. Вони стріляли з запалювальними патронами. Дальність була невелика. Загорілося паливо і літак вибухнув.
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На борту збитого ІЛ-76 перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Літак мав доставити боєприпаси, продукти, а також підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків і російських військових.
Перелік загиблих під час краху ІЛ-76 військових:
Екіпаж літака Іл-76
- Буркавцов Володимир, бортовий авіатехнік, старший лейтенант
- Бєлий Олександр, командир екіпажу, полковник
- Д'яков Михайло, керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, майор
- Ковалик Олександр, старший повітряний стрілець, прапорщик
- Козолій Олександр, старший бортовий авіатехнік, старший лейтенант
- Ментус Віктор, старший повітряний радист, прапорщик
- Павленко Олег, старший технік, старший лейтенант
- Скочков Ігор, штурман авіаційної ескадрильї, капітан
- Телегін Сергій, керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, капітан
Військові:
- Авдєєв Костянтин, старший навідник, старший солдат
- Авраменко Олександр, стрілець-зенітник, солдат
- Алтунін Валерій, командир взводу, старший лейтенант
- Бондаренко Віталій, гранатометник, солдат
- Гайдук Ілля, солдат
- Горда Анатолій, старший механік-водій, старший солдат
- Грабовий Валерій, заступник командира батареї, старший лейтенант
- Дмитренко Андрій, солдат
- Добропас Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат
- Дубяга Станіслав, стрілець-зенітник, солдат
- Каменєв Денис, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат
- Кива Владислав, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант
- Ковальчук Юрій, командир бойової машини, сержант
- Коренченко Олег, солдат
- Коснар Павло, командир відділення, молодший сержант
- Котов Олександр, стрілець-зенітник, солдат
- Кузнецов Антон, стрілець-зенітник, старший солдат
- Кулібаба Руслан, водій-заправник, сержант
- Кучерявий Сергій, командир відділення, молодший сержант
- Левчук Павло, стрілець-зенітник, солдат
- Лісной Сергій, механік-водій, солдат
- Малишенко Тарас, стрілець-зенітник, солдат
- Манулов Сергій, технік, старший прапорщик
- Мірошниченко Сергій, старший навідник, старший солдат
- Москаленко Сергій, солдат
- Ніконов Павло, стрілець-зенітник, солдат
- Рєзніков Євген, командир гармати, сержант
- Самохін Антон, слюсар-монтажник, старший солдат
- Санжаровець Артем, старший солдат
- Скалозуб Артем, старший навідник, старший солдат
- Шостак Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат
- Шульга Андрій, солдат
- Шумаков Сергій, старший стрілець, сержант
- Кривошеєв Сергій, механік-водій, солдат
- Проньков Ростислав, солдат
- Бабан Віталій, командир відділення, сержант
- Токаренко Ігор, механік-водій, солдат
- Бахур Віталій, заступник командира батареї, старший лейтенант
- Гончаренко Сергій, командир гармати, молодший сержант
- Ліфінцев Олег, водій-заправник, старший солдат
Кого покарали?
Однією із версій знищення літака в Луганську була зрада диспетчерів. Вони могли сприяти витоку інформації про переміщення літака, тому через трагедію Міноборони усунуло від своїх обов’язків низку військових.
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У листопаді 2014 року стало відомо, що військова прокуратура запідозрила заступника керівника АТО генерала-майора Віктора Назарова у службовому недбальстві. Саме воно, на думку слідчих, призвело до жахливих наслідків трагедії.
Військові 25-ї окремої аеромобільної бригади перед вильотом на літаку Іл-76/фото war.org.ua
27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав його винним за вказаним обвинуваченням. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. Назарову призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Проте генерал-майор подав апеляцію, судова тяганина триває досі. На цей момент Назаров перебуває на волі, а наприкінці 2018 року навіть з'явилась інформація про те, що Міноборони надало йому квартиру у Києві.
Хто збив Іл-76?
На 5 роковини трагедії у СБУ заявили про наявність неспростовних доказів: рішення про збиття українського літака було прийняте у Кремлі.
Привели у дію це рішення, за інформацією спецслужби члени підрозділу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомого як "приватна військова компанія "Вагнера".
Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров.
Окрім того, виконавці вбивства українських воїнів – Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами "Орденами Мужності".
Раніше, у жовтні 2017, СБУ виписали повідомлення про підозру керівнику "ПВК "Вагнера" Дмитру Уткіну.
Яка офіційна причина загибелі українських військових?
Українські суди визнають загибель військових, які перебували у збитому ІЛ-76, наслідком збройної агресії РФ проти України. Така практика стає гарантією для сімей українських героїв, котрі загинули від рук Кремля на державну допомогу та соціальний захист.
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Щоправда, деякі суди затягують із такими рішеннями. Так, загибель Олександра Бєлого, командира збитого під Луганськом Іл-76,наслідком збройної агресії РФ колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала тільки 5 червня.
П’яті роковини трагедії: хто вшановує героїв
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії пам’яті загиблих у жахливій катастрофі. Зеленський поклав квіти до Дзвону пам’яті разом із міністром оборони Степаном Полтораком та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.
Вшанування загиблих у збитті літака ІЛ-76 на Донбасі/ прес-служба Міноборони
Захід відбувся у Залі пам’яті ЗСУ на території Міністерства оборони.
Про жахливу трагедію на своїй Facebook-сторінці пригадав і п’ятий президент України Петро Порошенко.
"5 років тому над Україною впало небо...Над Луганськом російські найманці збили літак Іл-76, на борту якого трагічно загинули 49 українських військових", – написав він.