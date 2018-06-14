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Військовий журналіст розповів, яким чином збили літак ІЛ-76

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4 червня – четверті роковини трагедії ІЛ-76, який бойовики збили над Луганським аеропортом. На борту було 40 десантників та 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Невідомо чи можна було тоді зробити по-іншому. Луганський аеропорт був в оточенні.

Євген Назаренко: Річ у тому, що коли він сідає, то потім різко йде вниз, починає вирівнюватись і сідати. Саме в цей час він дуже повільний. Коли він вже горів, але ще був рухомий, терористи розстріляли його з зеніток. Вони стріляли з запалювальними патронами. Дальність була невелика. Вони просто його розірвали. Загорілося паливо і він вибухнув. Шансів не було ніяких.

"Це катастрофа. Насправді, військова праця – дуже складна штука, яку осягнути цивільним розумом не легко. Я не схиляюся до того, що треба розіп’яти генерала Назарова. На той час туди було відправлено досить бортів успішно. В цю ніч туди мало відправитися 4 борти. Один сів успішно, другий збили, третій розгорнули в повітрі, четвертий з боєкомплектом так і не вилетів", – сказав журналіст.

Також у випуску:

Олег Сенцов голодує 32-й день.

У Росії стартував чемпіонат світу з футболу.

Активісти влаштували акцію під представництвом ЄС.

Теги: Новини Луганська Pro новини Жертви Катастрофа авіація Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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