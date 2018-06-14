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Военный журналист рассказал каким образом сбили самолет ИЛ-76

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4 июня – четвертая годовщина трагедии ИЛ-76, который боевики сбили над Луганским аэропортом. На борту было 40 десантников и 9 членов экипажа, все они погибли. Неизвестно, можно ли было тогда сделать по-другому. Луганский аэропорт был в окружении.

Евгений Назаренко: Дело в том, что когда он садится, то потом резко уходит вниз, начинает выравниваться и садиться. Именно в это время он очень медленный. Когда он уже горел, но еще был подвижным, террористы расстреляли его из зениток. Они стреляли с зажигательными патронами. Дальность была небольшая. Они просто разорвали его. Загорелось топливо и он взорвался. Шансов не было никаких.

"Это катастрофа. На самом деле, военное дело – очень сложная штука, которую постичь гражданским умом не легко. Я не склоняюсь к тому, что надо распять генерала Назарова. В то время туда было отправлено достаточно бортов успешно. В эту ночь туда должны были отправиться 4 борта. Один успешно сел, второй сбили, третий развернули в воздухе, четвертый с боекомплектом так и не вылетел", – сказал журналист.

Также в выпуске:

Олег Сенцов голодает 32-й день.

В России стартовал Чемпионат мира по футболу.

Активисты устроили акцию под представительством ЕС.

Теги: Жертвы авиация Новости Луганска Вооруженные Силы Украины Катастрофа Pro новости
Источник: 24 канал
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