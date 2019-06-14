Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"

Виходячи з того, як куратори російських угрупувань ставляться до жителів окупованих територій, очікувати на хоча б якісь економічні покращення миру не було чого. Це до вчора.

Але ж путінські бойовики продемонстрували, що все ще здатні дивувати геть усіх, навіть самих себе. 13 червня Пушилін та Пасічник синхронно заявили про підвищення пенсій та зарплат у "республіках". І не коли-небудь, а вже з 1 липня. При цьому назвали абсолютно однакові відсотки підвищень, на які виділити гроші з "бюджетів" квазіутворень просто фізично не змогли б ніколи. Це говорить про те, що підвищення запланували зовсім не у Луганську та Донецьку, а безпосередньо у Москві.

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З чим це пов'язано? Тут все просто. Терористи посилюють контроль над окупованими містами, пригнічують людей вже понад п'ять років, але крім обіцянок встати з колін від маріонеток Кремля ніколи нічого не будо чутно. А зараз – підвищення пенсій на 25% та зарплат "держслужбовцям" на 35%. Нечуване покращення, від якого вже зараз у захваті всі ватники. Вислів про те, що людину можна бити кожного дня, але якщо зробиш перерву на теждень, вона тобі дякуватиме, актуальний як ніколи.

У місцях масового скупчення людей, на ринках та у банківських відділеннях вже з самого ранку волають про те, що житимуть відтепер як в Україні. Але ж це оманливо. По-перше, середня зарплата у "республіці" з липня сягатиме аж 5 тисяч рублів. Із вартістю кілограма курятини у 300-400 рублів – це зовсім маленькі гроші. Але мешканці "дири" задоволені навіть цим.

По-друге, відбивати затрати ватажки "ДНР" та "ЛНР" планують за рахунок підвищення цін на продукти, то ж окрім видачі більших сум донеччани та луганчани покращень не відчуватимуть.

Є й інші аспекти підвищень: як би не казали по російському ТБ, збільшені пенсій отримають зовсім не всі літні мешканці "республік", а лише ті, хто не оформлював собі українські соцвиплати. Повні списки цих осіб, що катаються за пенсіями на вільні від терористів міста у бойовиків є. І навіть не питайте, звідки – зрадників, які охоче діляться із окупантами інформацією, безліч.

Що ж стосується питання, звідки гроші у Пасічника та Пушиліна, то тут відповідь одна – Росія нарешті розблокувала фінансування "республік" у набагато більшому масштабі, аніж кілька років тому. Це говорить про підготовку Путіна до якихось заворушень на фронті, адже за допомогою грошей бойовики мотивують місцевих жителів терпіти обстріли, ненавидіти українців та любити Росію. Крім того, підвищення зарплат безпосередньо учасникам бойових дій з боку терористів дуже сильно мотивує і без того радіючих останнім новинам з Києва терористів. А збільшення потоку дотацій взагалі може призвести до зменшення незадоволень "владою" та потоку людей до лав незаконних збройних формувань.

За допомогою таких підвищень керівництво терористів сподівається впоратися зі збереженням хоч якихось спеціалістів серед лікарів, інженерів тощо.

Але для України така нечувана щедрість від окупантів є поганим дзвоником. Насувається погіршення. І не тільки на окупованих територіях, але й на фронті та у тилу.

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