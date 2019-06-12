Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України

Кілька днів тому до керівництва квазіутворень надійшла нова команда – впроваджувати підготовану раніше політику стримування населення окупованих територій в "ДНР" та "ЛНР".

Схема каральної роботи терористів полягає у простому: довести людей, які постійно їздять у вільні міста за пенсіями та продуктами, до точки кипіння та підвищити смертність на блокпостах. Розрахунок виявився прогнозованим: через штучно створені черги у дику спеку навіть молоді пасажири автобусів та легкових автівок почувають себе погано, чого ж казати про літніх людей.

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На чергову смерть у черзі чекати довго не довелося – у Донецькій області при в’їзді в "ДНР" помер 68-річний чоловік. Його смерть, звісно, записали на черги на КПВВ зі сторони України, принаймні так цю новину подали на пропагандистських каналах, мовляв, "укропи над людьми знущаються". Але ж пропускати по шість машин на годину в обох напрямках вирішили саме у керівництві терористичних "республік".

Окупантам потрібні постійні черги на блокпостах не просто так. По-перше, зі спекою від цього помиратимуть мирні жителі, що дасть змогу апелювати до України, представників ОБСЄ та "нормандської четвірки" із закликом швидше припиняти блокаду Донбасу, знімати КПВВ та підписувати капітуляцію.

Крім цього, величезні черги з сотень автівок являють собою потенційну ціль для обстрілів. І жертвами серед мирних, само собою. А догма про те, що чим більше загине українців на Донбасі, тим важче буде тиск на нову владу, працює відмінно.

Ескалація на фронті, за якою ми спостерігаємо, а також закручування гайок на блокпостах, напряму пов'язані між собою. Адже путінським найманцям та безпосередньо Кремлю треба тиснути на Зеленського якомога сильніше.

Кінцева мета провокування – збільшення кількості загиблих на фронті, зокрема на непідконтрольних Києву ділянках Донеччини та Луганщини, полягає у тому, щоб змусити Україну капітулювати, або взагалі ж дати нашим політикам привід для здачі національних інтересів. Принаймні у якості відмазки прямих переговорів між "ДНР", "ЛНР" та Україною бажання покращити життя простих людей та знизити інтенсивність обстрілів Зеленський цілком може.

То ж, заяви про готовність Росії проводити зустрічі у "нормандському форматі", але із наполяганням на обов'язкові переговори між підконтрольними Москві терористами та нашими політиками, звучать зовсім не просто так. Це – сигнал до дій, заклик до необхідності припинити стріляти. В односторонньому режимі, звісно.

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