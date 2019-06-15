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      Кремль має два завдання, – експерт про небезпеку російський паспортів на Донбасі

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      У Росії є дві мети видачі російських паспортів на Донбасі
      У Росії є дві мети видачі російських паспортів на Донбасі / Getty Images

      Росія розпочала видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу попри тиск з боку світової спільноти і можливість запровадження нових санкцій. У цьому Кремль бачить дві мети – тактичну і стратегічну.

      Тактична мета – це тиск на нового президента України Володимира Зеленського, вважає політичний аналітик та журналіст Віталій Портніков, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: Що замислила Росія із українцями та своїми паспортами на Донбасі: пояснення МінТОТ

      Так, Москва намагається змусити українське керівництво якомога швидше йти на "компроміси". Експерт зазначає, що вони, зокрема, стосуються визнання особливого статусу окупаційних адміністрацій.

      Зеленському немов би дають зрозуміти, що якщо він не поквапиться, вже за кілька місяців обговорювати буде нічого і ні з ким, замість історії з "внутрішнім конфліктом" виникне тема "захисту інтересів громадян Російської Федерації", які проживають на Донбасі,
      – вважає він.

      Портніков зазначає, що цей тиск підтверджують і артилерійські обстріли, і видача паспортів – і з кожним днем буде тільки посилюватися. Інша мета Кермля – стратегічна. Там хочуть паспортизувати східні та південно-східні регіони України.

      "Паспортизація окупованих територій – це тільки початок. Чим більше громадян України складе присягу на вірність Росії – тим краще. При цьому у нових громадян не будуть вимагати, щоб вони, як це було ще в недавньому минулому, відмовлялися від громадянства України", – пояснив Портніков.

      Росія намагатиметься "підкреслити нікчемність українського громадянства для його власників". Окрім того, критична маса "російських громадян" в українських регіонах завжди може стати приводом для захисту їхніх інтересів.

      За схожою схемою розвивалися події у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії. У Росії не вигадують нічого нового, а просто переносять на українську територію класичну схему окупації і фактичної анексії регіонів колишніх радянських республік,
      – додав експерт.

      У МінТОТ попереджають, що жителі окупованих територій, які погодились отримати паспорт Росії, можуть втратити громадянство України. Таких осіб пропонують позбавляти українського і закордонного паспортів.

      Чому Росія роздає свої паспорти на Донбасі?Так вирішив Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

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      Теги: Новини України Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Новини політики
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