Про що свідчить загострення з боку Росії на Донбасі: заява Муженка

Російські окупанти значно активізувалися та збільшили обстріли українських військових на Донбасі. Це може свідчити про бажання Росії дестабілізувати новообрану владу, зокрема президента України Володимира Зеленського. Проте, проросійських бойовиків можна змусити дотримуватися умов припинення вогню.

Наразі Україна чітко бачить певні ознаки ескалації конфлікту на Донбасі в плані збільшення обстрілів, кількості загиблих та поранених, розповів екс-глава Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю UATV.

Читайте також: Українська армія значно просунулася на позиціях: до Донецька тепер від 100 метрів

Я думаю, що це пов’язано не тільки з Мінським процесом, а й із так званим періодом "турбулентності", в який увійшла Україна між президентськими та запланованими парламентськими виборами. Це певний спосіб впливу на ситуацію в Україні в плані її дестабілізації, а також, напевно, впливу на керівництво України,

– сказав Муженко.

Він також прокоментував документ, який готує українська сторона про припинення вогню на Сході та зауважив, що попередні перемир'я не приносили жодного успіху, адже бойовики їх не виконували. Проте, змусити окупантів припинити вогонь таки можна.

"Це повинно бути рішення про виведення російських військ з території України, припинення фінансування їхньої діяльності, повернення окупованих територій до складу нашої держави. Це єдині умови припинення вогню та досягнення миру в Україні", – наголосив генерал.

За його словами, змусити підконтрольні РФ збройні формування виконувати умови припинення обстрілів можна. Потрібна підтримка світової спільноти та найголовніше, здатність України протистояти агресії – потужні Збройні сили, сильна економіка та підтримка самих українців.

Що відомо про загострення на Донбасі? Окупанти останній тиждень серйозно обстрілюють українських захисників на Донбасі. Найгарячіше було у ніч на 7 червня, коли проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Новолуганське. Внаслідок обстрілу ворога 2 український військових загинули, ще 11 – поранені.



За словами волонтера Романа Доніка, українські військові помітили артилерію проросійських бойовиків ще до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Проте українським бійцям начебто заборонили відкривати вогонь. Президент Володимир Зеленський наголосив, що цей обстріл свідчить про те, що Росія втратила контроль над бойовиками.



Окуповані території на Донбасі