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      Час був втрачений, бо не одразу дали можливість стріляти у відповідь, – прес-офіцер полку "Азов"

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      Час був втрачений, бо не одразу дали можливість стріляти у відповідь, – прес-офіцер полку "Азов"
      Час був втрачений, бо не одразу дали можливість стріляти у відповідь, – прес-офіцер полку "Азов" / Новое время

      В результаті прицільного артилерійського обстрілу позицій спецпідрозділу "Азов" на Світлодарській дузі загинуло двоє військових – Дмитро Пругло з псевдонімом "Круглий" та Максим Олексюк з псевдонімом "Максон". Згодом стало відомо, що військові не мали достатньо часу на адекватну відповідь бойовикам, бо їм не одразу дали можливість відстрілюватися.

      Про це у коментарях 24 каналу розповів прес-офіцер полку "Азов" (псевдонім "Нікополь").

      Читайте також: Двоє українських військових загинули внаслідок артилерійського обстрілу під Новолуганськом

      Як відбувався обстріл позицій полку "Азов"

      Як розповів прес-офіцер, ввечері 6 червня російські бойовики почали обстріл позицій спецпідрозділу "Азов" зі ствольної артилерії. Вони задіяли близько 40 снарядів та 30 мінометів. Загалом, обстріл тривав близько години.

      Протибатарейна робота велась, але час був втрачений, бо не одразу отримали можливість дати відповідь. Згодом, з боку українських військових була адекватна відповідь. Але на жаль, ми маємо непоправні втрати" – загинули військові "Круглий" та "Максон",
      – сказав "Нікополь".

      Він також зазначив, що Збройні сили зреагували на обстріл, але наскільки адекватною була відповідь – невідомо, бо про втрати бойовиків наразі немає інформації.

      За словами прес-офіцера, стріляли по всій лінії фронту, яку тримає полк "Азов". Зокрема, під обстріл потрапили ще Травневе та Зайцеве.

      Відповідь на заяву Зеленського "Росія втратила контроль над бойовиками"

      Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наголосив, що цей обстріл свідчить про те, що Росія втратила контроль над бойовиками. "Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – заявив він.

      "Нікополь" зазначив, що це неможлива ситуація, оскільки бойовики фактично годуються з рук Росії, отримують звідти боєкомплекти та техніку, тому вони не могли б вийти з-під контролю РФ. А якщо таке і ставалося раніше, то вони були ліквідовані самими ж російськими спецпризначенцями.

      Тому це повна нісенітниця. Ми бачимо ціну цим перемовинам з Росією, бо країна-агресор будь-які домовленості використовує для того, щоб покращити своє становище, і робить це за рахунок життів українських бійців,
      – додав прес-офіцер.

      Нагадаєио, голова української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Він також говорив про необхідність запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків. Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня.

      Що відомо про загиблий військових – читайте тут.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Зеленський Жертви Збройні сили України "Азов"
      Джерело: 24 канал
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