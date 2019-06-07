Збройні формування РФ у ніч на 7 червня атакували позиції українських військових із застосуванням артилерії. Внаслідок нападу двоє військовослужбовців спецпідрозділу "Азов" загинули поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі.

Загиблими виявилися 28-річний Дмитро Пругло та 23-річний Максим Олексюк, повідомила прес-секретарка полку Маріанна Хомерікі на Facebook.

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Обоє військових загинули від ворожої міни, яка вночі потрапила у бліндаж на околиці селища Новолуганського Бахмутського району.

Дмитро Пругло родим з Полтавщини, у нього був позивний "Круглий". Військовий прийшов в "Азов" ще у 2014 році. Він брав участь у всіх ключових боях підрозділу, де показав свої хоробрість та професіоналізм.



Загиблий Дмитро Пругло/ Фото з Facebook-сторінки Маріанни Хомерікі

"Круглий" займав посаду заступника командира роти з роботи із особовим складом.

Бійці завжди брали з нього приклад та щиро поважали,

– зазначила на Facebook Маріанна Хомерікі.

Інший український військовий – Максим Олексюк з позивним "Максон". Він долучився до полку "Азов" у 2017 році.



Загиблий Максим Олексюк/ Фото з Facebook-сторінки Маріанни Хомерікі

За цей час хлопець проявив себе відданим військовій справі, відповідальним та щирим побратимом.

Президен України Володимир Зеленський уже відреагував на обстріл позицій ООС. Він заявив, що на такі дії наша армія відповідатиме з усією потужністю. Лише за минулу добу загинули 2 українських бійців, ще 8 отримали поранення.