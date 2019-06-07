На Донбассе погибли военные полка "Азов": что о них известно – фото

Вооруженные формирования РФ в ночь на 7 июня атаковали позиции украинских военных с применением артиллерии. В результате нападения двое военнослужащих спецподразделения "Азов" погибли вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге.

Погибшими оказались 28-летний Дмитрий Пругло и 23-летний Максим Олексюк, сообщила пресс-секретарь полка Марианна Хомерики на Facebook.

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Оба военных погибли от вражеской мины, которая ночью попала в блиндаж на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района.

Дмитрий Пругло родом с Полтавщины, у него был позывной "Круглый". Военный пришел в "Азов" еще в 2014 году. Он принимал участие во всех ключевых боях подразделения, где показал свою храбрость и профессионализм.



Погибший Дмитрий Пругло / Фото с Facebook-страницы Марианны Хомерики

"Круглый" занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом.

Бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали,

– отметила на Facebook Марианна Хомерики.

Другой украинский военный – Максим Олексюк с позывным "Максон". Он присоединился к полку "Азов" в 2017 году.



Погибший Максим Олексюк / Фото с Facebook-страницы Марианны Хомерики

За это время парень проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним собратом.

Президен Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на обстрел позиций ООС. Он заявил, что на такие действия наша армия будет отвечать со всей мощью. Только за минувшие сутки погибли 2 украинских бойцов, еще 8 получили ранения.