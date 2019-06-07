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      На Донбассе погибли военные полка "Азов": что о них известно – фото

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      На Донбассе погибли военные полка "Азов"
      На Донбассе погибли военные полка "Азов" / Коллаж 24 канала

      Вооруженные формирования РФ в ночь на 7 июня атаковали позиции украинских военных с применением артиллерии. В результате нападения двое военнослужащих спецподразделения "Азов" погибли вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге.

      Погибшими оказались 28-летний Дмитрий Пругло и 23-летний Максим Олексюк, сообщила пресс-секретарь полка Марианна Хомерики на Facebook.

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      Оба военных погибли от вражеской мины, которая ночью попала в блиндаж на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района.

      Дмитрий Пругло родом с Полтавщины, у него был позывной "Круглый". Военный пришел в "Азов" еще в 2014 году. Он принимал участие во всех ключевых боях подразделения, где показал свою храбрость и профессионализм.

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      Погибший Дмитрий Пругло / Фото с Facebook-страницы Марианны Хомерики

      "Круглый" занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом.

      Бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали,
      – отметила на Facebook Марианна Хомерики.

      Другой украинский военный – Максим Олексюк с позывным "Максон". Он присоединился к полку "Азов" в 2017 году.

      максим олексюк жертви донбас україна росія війна азов втрати
      Погибший Максим Олексюк / Фото с Facebook-страницы Марианны Хомерики

      За это время парень проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним собратом.

      Президен Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на обстрел позиций ООС. Он заявил, что на такие действия наша армия будет отвечать со всей мощью. Только за минувшие сутки погибли 2 украинских бойцов, еще 8 получили ранения.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе "Азов" Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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