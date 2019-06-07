Военным ООС запретили стрелять, когда те заметили артиллерию боевиков на Донбассе, – волонтер

Украинские военные заметили артиллерию пророссийских боевиков в районе Новолуганского еще до того, как оккупанты устроили из нее обстрел. Однако украинским бойцам запретили открывать огонь, пишут волонтеры.

В ночь на 7 июня в районе Новолуганское пророссийские боевики устроили артиллерийских обстрел по позициям украинских военных. Погибли 2 украинских бойца, еще 8 получили ранения. Однако волонтер Роман Доник сообщил, что ранения получили 10 бойцов: 3 с контузиями отвезли в госпиталь. А представитель InformNapalm Михаил Макарук сообщил, что погибли 4, а ранения получили 10 украинских бойцов.

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В штабе Операции Объединенных сил заметили, что на обстрелы боевиков украинские подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Однако волонтер отрицает этот факт.

Эту артиллерию "срисовали" и на подходе, и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь (украинским военным) не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали, что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести на куски. Они явно нарушали минские соглашения по зоне отвода. Но с самого верха – запрет на открытие огня. Категорический запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных,

– написал Доник в своем Facebook.

Общеизвестно, что от ствольной артиллерии большого калибра по большей части защиты нет. Артиллерия калибром 152 миллиметра разносит блиндажи в 3 и более наката, как домик из спичек, объяснил волонтер.

"Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание – это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда в ответ начнет работать на подавление наша артиллерия. Но из Киева запретили это делать", – убеждает волонтер.