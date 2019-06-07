Військовим ООС заборонили стріляти, коли ті помітили артилерію бойовиків на Донбасі, – волонтер

Українські військові помітили артилерію проросійських бойовиків у районі Новолуганського ще до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Проте українським бійцям заборонили відкривати вогонь, пишуть волонтери.

У ніч на 7 червня у районі Новолуганського проросійські бойовики влаштували артилерійських обстріл по позиціях українських військових. Загинули 2 українських бійців, ще 8 отримали поранення. Проте волонтер Роман Донік повідомив, що поранень зазнали 10 бійців: 3 з контузіями відвезли в госпіталь. А речник InformNapalm Михайло Макарук повідомив, що загинули 4, а поранень зазнали 10 українських бійців.

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У штабі Операції Об’єднаних сил зауважили, що на обстріли бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Проте волонтер заперечує цей факт.

Цю артилерію "змалювали" і на підході, і на позиціях, де вони розгорталися. Дозвіл на вогонь (українським військовим) не дали. Три рази спостерігали переміщення цих знарядь в зоні ураження. Знали, що вони рано чи пізно по нас відпрацюють. Три рази цю батарею могли рознести на шматки. Вони явно порушували мінські угоди по зоні відведення. Але з самого верху – заборона на відкриття вогню. Категорична заборона на рівні Києва. З погрозами всіх кар небесних,

– написав Донік у своєму Facebook.

Загальновідомо, що від ствольної артилерії великого калібру здебільшого захисту немає. Артилерія калібром 152 міліметри розносить бліндажі в 3 і більше накати, як будиночок із сірників, пояснив волонтер.

"Коли працює ствольна артилерія противника, люди просто сидять у бліндажах і моляться щоб не було прямого попадання. Пряме влучення – це гарантовані загиблі, поранені і важко контужені. Моляться і чекають, коли у відповідь почне працювати на придушення наша артилерія. Але з Києва заборонили це робити", – переконує волонтер.

Про те, що переміщення батареї окупантів українські військові фіксували та відслідковували 3 дні, і було декілька реальних можливостей її знищити, повідомив і Мкарук.

Та з Києва була дана категорична команда – не стріляти, оскільки це може негативно вплинути на переговори в Мінську. А тепер живіть з цим...,

– резюмував речник InformNapalm.