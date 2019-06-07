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      Зеленський зреагував на артобстріл: на такі дії наша армія відповідатиме з усією потужністю

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      Зеленський прокоментував артобстріл зі сторони бойовиків у районі Новолуганського
      Зеленський прокоментував артобстріл зі сторони бойовиків у районі Новолуганського / President.gov.ua

      Артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч проти 7 червня, внаслідок яких Україна зазнала втрат, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

      У ніч на 7 червня у районі Новолуганського проросійські бойовики влаштували артилерійських обстріл по позиціях українських військових. Внаслідок нападу загинули 2 українських бійців, ще 8 отримали поранення. У штабі Операції Об’єднаних сил зауважили, що на обстріли бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Інформацію про те, що українські бійці відповіли на обстріли окупантів, 24 каналу підтвердив у коментарі речник штабу ООС.

      Читайте також: "Не стріляти у відповідь": як на заяву Кучми відреагували військові

      "Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – сказав Зеленський.

      Він також висловив співчуття родинам загиблих і запевнив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.

      Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації,
      – наголосив президент.

      Зауважимо, що 6 червня представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Ці пропозиції ТКГ повинна розробити до 19 червня, а цього дня на засіданні затвердити їх.

      Читайте також: Ця фраза надсилає сигнал Росії, – експерт про заяву Кучми "не стріляти у відповідь"

      Пропозиція Кучми зазнала сильної критики зі сторони українських політиків, військових та частини суспільства. Так, парламентська фракція "Народний фронт" навіть закликала Зеленського скликати засідання РНБО, щоб обговорити питання відновлення територіальної цілісності України на українських умовах.

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      Теги: Новини України Жертви Володимир Зеленський Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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