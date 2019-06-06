Ця фраза надсилає сигнал Росії, – експерт про заяву Кучми "не стріляти у відповідь"

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма запропонував припинити українським військовим стріляти у відповідь. Бійців ЗСУ обурила ця заява, проте експерти наголошують, що другий президент України не це мав на увазі.

Про це розповів політолог, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

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Що означає ця заява Кучми

"Я бачу зараз купу критики, яку висловили українці щодо цієї заяви. Кучма дав роз’яснення своїм словам. Він наголосив, що не стріляти мають обидві сторони і це зафіксовано в мінських угодах. Це одна з умов подальшого руху до розв'язання конфлікту на Донбасі", – сказав експерт.

І зазначив, що якщо ніхто не стріляє, то і нашим військовим немає потреби стріляти у відповідь.

Це власна директива Кучми чи є такі ідеї на Банковій? Політолог розповів, що Кучма не може видавати власні директиви, оскільки не є офіційною посадовою особою. "Я думаю, що це частина плану, який є на Банковій. Але водночас, остаточного плану врегулювання конфлікту на Донбасі немає. В Адміністрації президента роблять такі кроки, аби перевірити, чи зрушать вони ситуацію на Донбасі з мертвої точки", – заявив Капітоненко.

Якщо режим тиші буде порушено, то будуть стріляти у відповідь. Ніхто ж не сприймає це, буквально, як капітуляцію українських військ, яких будуть обстрілювати, а вони будуть мовчати. Зрозуміло, що ця фраза надсилає сигнал російській стороні, щоб ті доклали більше зусиль, аби тримати бойовиків під контролем, аби чергове перемир’я не було зірвано,

– прокоментував експерт.

І додав, що цією заявою хотіли показати, що Україна готова всерйоз дотримуватися цієї домовленості і вимагає від Росії того ж самого.

Як на заяву Кучми "не стріляти у відповідь" реагують військові?

Ця заява викликала бурхливу реакцію в суспільстві, а передовсім – в українській армії. Так, військовий Дмитро воює із самого початку, він поховав не одного побратима на цій війні, і дуже добре знає, що таке – не відповідати ворогу.

Леонід Данилович, моя пропозиція до вас, якщо ви пропонуєте не відповідати ворогам: збирайте всіх своїх племінників, своїх дочок, синів та замініть нас на передовій, бо ми не терпіли і ми не будемо терпіти, коли по нас стріляють,

– відповів він.

Відеокоментар військового ЗСУ: відео 24 каналу

Що відомо про ініціативу щодо нового режиму тиші?Голова української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Він також говорив про необхідність запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків. Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня.