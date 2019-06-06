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      Ця фраза надсилає сигнал Росії, – експерт про заяву Кучми "не стріляти у відповідь"

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      Ця фраза надсилає сигнал Росії, – експерт про заяву Кучми "не стріляти у відповідь"
      Ця фраза надсилає сигнал Росії, – експерт про заяву Кучми "не стріляти у відповідь" / 24 канал

      Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма запропонував припинити українським військовим стріляти у відповідь. Бійців ЗСУ обурила ця заява, проте експерти наголошують, що другий президент України не це мав на увазі.

      Про це розповів політолог, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

      Читайте також: Кучма: Україна не відповідатиме на провокаційні обстріли на Донбасі

      Що означає ця заява Кучми

      "Я бачу зараз купу критики, яку висловили українці щодо цієї заяви. Кучма дав роз’яснення своїм словам. Він наголосив, що не стріляти мають обидві сторони і це зафіксовано в мінських угодах. Це одна з умов подальшого руху до розв'язання конфлікту на Донбасі", – сказав експерт.

      І зазначив, що якщо ніхто не стріляє, то і нашим військовим немає потреби стріляти у відповідь.

      Це власна директива Кучми чи є такі ідеї на Банковій? Політолог розповів, що Кучма не може видавати власні директиви, оскільки не є офіційною посадовою особою. "Я думаю, що це частина плану, який є на Банковій. Але водночас, остаточного плану врегулювання конфлікту на Донбасі немає. В Адміністрації президента роблять такі кроки, аби перевірити, чи зрушать вони ситуацію на Донбасі з мертвої точки", – заявив Капітоненко.

      Якщо режим тиші буде порушено, то будуть стріляти у відповідь. Ніхто ж не сприймає це, буквально, як капітуляцію українських військ, яких будуть обстрілювати, а вони будуть мовчати. Зрозуміло, що ця фраза надсилає сигнал російській стороні, щоб ті доклали більше зусиль, аби тримати бойовиків під контролем, аби чергове перемир’я не було зірвано,
      – прокоментував експерт.

      І додав, що цією заявою хотіли показати, що Україна готова всерйоз дотримуватися цієї домовленості і вимагає від Росії того ж самого.

      Як на заяву Кучми "не стріляти у відповідь" реагують військові?

      Ця заява викликала бурхливу реакцію в суспільстві, а передовсім – в українській армії. Так, військовий Дмитро воює із самого початку, він поховав не одного побратима на цій війні, і дуже добре знає, що таке – не відповідати ворогу.

      Леонід Данилович, моя пропозиція до вас, якщо ви пропонуєте не відповідати ворогам: збирайте всіх своїх племінників, своїх дочок, синів та замініть нас на передовій, бо ми не терпіли і ми не будемо терпіти, коли по нас стріляють,
      – відповів він.

      Відеокоментар військового ЗСУ: відео 24 каналу

      Що відомо про ініціативу щодо нового режиму тиші?Голова української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Він також говорив про необхідність запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків. Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня.

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      Теги: Адміністрація Президента Новини України Мінські домовленості Леонід Кучма Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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