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      Эта фраза посылает сигнал России, – эксперт о заявлении Кучмы "не стрелять в ответ"

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      Эта фраза посылает сигнал России, – эксперт о заявлении Кучмы "не стрелять в ответ"
      Эта фраза посылает сигнал России, – эксперт о заявлении Кучмы "не стрелять в ответ" / 24 канал

      Во время встречи Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Леонид Кучма предложил прекратить украинским военным стрелять в ответ. Бойцов ВСУ возмутило это заявление, однако эксперты отмечают, что второй президент Украины не это имел в виду.

      Об этом рассказал политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

      Читайте также: Кучма: Украина не будет отвечать на провокационные обстрелы на Донбассе

      Что означает это заявление Кучмы

      "Я вижу сейчас кучу критики, которую выразили украинцы относительно этого заявления. Кучма дал разъяснения своим словам. Он отметил, что не стрелять должны обе стороны и это зафиксировано в минских сделках. Это одно из условий дальнейшего движения к решению конфликта на Донбассе", – сказал эксперт.

      И отметил, что если никто не стреляет, то и нашим военным не нужно стрелять в ответ.

      Это собственная директива Кучмы или есть такие идеи на Банковой? Политолог рассказал, что Кучма не может выдавать собственные директивы, поскольку не является официальным должностным лицом. "Я думаю, что это часть плана, который есть на Банковой. Но в то же время окончательного плана урегулирования конфликта в Донбассе нет. В Администрации президента делают такие шаги, чтобы проверить, сдвинут ли они ситуацию на Донбассе с мертвой точки", – заявил Капитоненко.

      Если режим тишины будет нарушен, то будут стрелять в ответ. Никто не воспринимает это, буквально, как капитуляцию украинских войск, которых будут обстреливать, а они будут молчать. Понятно, что эта фраза посылает сигнал российской стороне, чтобы те приложили больше усилий, чтобы держать боевиков под контролем, чтобы очередное перемирие не было сорвано,
      – прокомментировал эксперт.

      И добавил, что этим заявлением хотели показать, что Украина готова всерьез придерживаться этой договоренности и требует от России того же самого.

      Смотрите полное интервью с экспертом в прямом эфире 24 канала:

      Как на заявление Кучмы "не стрелять в ответ" реагируют военные?

      Это заявление вызвало бурную реакцию в обществе, а прежде всего – в украинской армии. Да, военный Дмитрий воюет с самого начала, он похоронил не одного собрата на этой войне, и очень хорошо знает, что такое – не отвечать врагу.

      Леонид Данилович, мое предложение к вам, если вы предлагаете не отвечать врагам: собирайте всех своих племянников, своих дочерей, сыновей и замените нас на передовой, так как мы не терпели и мы не будем терпеть, когда по нам стреляют,
      – ответил он.

      Видеокомментарий военного ВСУ: видео 24 канала

      Что известно об инициативе относительно нового режима тишины?Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях относительно "режима тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Он также говорил о необходимости ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов. Озвученные предложения группа должна разработать до 19 июня.

       

       

       

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Администрация Президента Украина – Россия Война на Донбассе Леонид Кучма Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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