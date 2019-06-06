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      Кучма: Украина не будет отвечать на провокационные обстрелы на Донбассе

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      Кучма объяснил, как достичь реального режима тишины в Донбассе
      Кучма объяснил, как достичь реального режима тишины в Донбассе / 24 канал

      Говорится о враждебных обстрелах со стороны гражданских объектов, ведь огонь может навредить мирным жителям. Однако стрелять должны прекратить все стороны конфликта, и до 19 июня в ТКГ подготовят документ с определенными мерами, которые позволят сделать режим прекращения огня на Донбассе реальным и стабильным. Так решили участники встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня.

      Режим тишины не соблюдался, но это можно изменить

      Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что ранее режима тишины на Донбассе никогда не придерживались, несмотря на целый ряд соответствующих принятых решений и договоренностей.

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      По словам Кучмы, часто принималось решение о режиме тишины – "с такого-то числа перестать стрелять". Однако "ни разу этот режим тишины не соблюдался.

      Поэтому мы вчера (5 июня – 24 канал) договорились, что до 19 числа группа по безопасности при участии всех и вся должен подготовить документ с защитными механизмами того, что нужно делать, чтобы этот режим соблюдался,
      – отметил Леонид Кучма.

      кучма
      Кучма подчеркнул, что режим тишины достичь реально

      Что значит "не отвечать на обстрелы"?

      Леонид Кучма пояснил, что предложение на обстрелы врага не отвечать касается только тех случаев, когда позиции врага расположены на территории населенных пунктов. Соответственно огонь может привести к гибели мирных жителей, а этого допустить нельзя.

      Читайте также: "Путь к капитуляции": реакция политиков на инициативу "не стрелять в ответ" на Донбассе

      То есть, несмотря на то, что для достижения прекращения огня "должны быть первые шаги с обеих сторон", украинские военные не будут отвечать на провокационные обстрелы врага со стороны гражданских объектов, расположенных на временно оккупированных территориях.

      Миротворцы на Донбассе

      Вопрос расположения контингента ООН по поддержанию мира на Донбассе на заседании ТКГ не обсуждали. "Этот вопрос слишком сложный", – отметил Кучма, напоминая, что Россия имеет право вето на решение Совета безопасности ООН.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Леонид Кучма Война на Донбассе Минские договоренности Миротворческий контингент Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Новости Донецка Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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