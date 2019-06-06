Никакой экономической блокады Донбасса нет: Кучма выступил на брифинге в АП

Блокады Донбасса не существует, есть просто временный запрет на перевозки грузов. Однако этот вопрос важен: его каждый раз поднимают во время заседаний Трехсторонней контактной группы – рядом с вопросом прекращения огня.

Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма, которого действующий президент Владимир Зеленский назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по переговорам по урегулированию войны на Донбассе.

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"Нет никакой экономической блокады. Уважаемое сообщество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ (пятого президента Украины – 24 канал) Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?" – подчеркнул Кучма.

И добавил, что этот вопрос каждый раз возникает во время переговоров на встречах контактной группы, и поднимают его "с той стороны". Впрочем, представители Украины, отметил Кучма, не имеют полномочий отменять указы президента.



Второй президент Леонид Кучма и пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель

По вопросу "снятия экономической блокады" Леонид Кучма также отдельно отметил, что на предприятиях, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории их собственники "довели до плохого состояния", нужно осуществить международный аудит. И только после принимать окончательное решение, возвращать ли их к украинской экономике.

Что известно про блокаду на оккупированном Донбассе?Блокада ОРДЛО – мероприятия, направленные на временное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей.



15 марта 2017 года СНБО приняла решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращение перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориям. Объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.



Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.