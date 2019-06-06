Ніякої економічної блокади Донбасу немає: Кучма виступив на брифінгу в АП

Блокади Донбасу не існує, є просто тимчасова заборона на перевезення вантажів. Однак це питання важливе: його щоразу піднімають під час засідань Тристоронньої контактної групи – поруч з питанням припинення вогню.

Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма, якого чинний президент Володимир Зеленський призначив представником України у Тристоронній контактній групі щодо переговорів по врегулюванню війни на Донбасі.

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"Немає ніякої економічної блокади. Шановне товариство, почитайте рішення Ради національної безпеки та оборони й потім указ (п'ятого президента України – 24 канал) Порошенка. Це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?" – наголосив Кучма.

І додав, що це питання щоразу виникає під час перемовин на зустрічах контактної групи, і піднімають його "з того боку". Утім представники України, зазначив Кучма, не мають повноважень скасовувати укази президента.



Другий президент Леонід Кучма та прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель

Щодо питання "зняття економічної блокади" Леонід Кучма також окремо відзначив, що на підприємствах, які зараз розташовані на тимчасово окупованій території і які їхні власники "довели до поганого стану", потрібно здійснити міжнародний аудит. І тільки опісля приймати остаточне рішення, чи повертати їх до української економіки.

Що відомо про блокаду на окупованому Донбасі?Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей.



15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення про припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.



Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.ї