Зеленського просять скликати РНБО через "дивні заяви" у Мінську

Парламентська фракція "Народний фронт" просить у глави держави Володимира Зеленського скликати засідання РНБО. На ньому депутати пропонують обговорити питання відновлення територіальної цілісності України на українських умовах.

Скликати РНБО глава фракції Максим Бурбак запропонував після "дивних заяв", що лунали на Тристоронній контактній групі в Мінську.

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Фракція "Народного фронту" звертається до Президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, де обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і умови такого відновлення. Такі домовленості можуть бути лише на українських умовах,

– наголосив Бурбак під час засідання парламенту 6 червня.

Зазначимо, що 5 червня після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі у Мінську представник України Леонід Кучма заявив про нові ініціативи.

Згідно з однією із них, пропонується зняти економічну блокаду з тимчасово окупованих територій. Ще одна, яка стосується перемир'я, пропонує не стріляти у відповідь на ворожий вогонь. Питання щодо зняття економічної блокади з Донбасу буде винесено на розгляд засідання економічної підгрупи під час наступної зустрічі.

Що відомо про блокаду на окупованому Донбасі? Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей.



15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.



Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.