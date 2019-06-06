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      "Шлях до капітуляції": реакція політиків на ініціативу "не стріляти у відповідь" на Донбасі

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      Леонід Кучма запропонував прописати нові ініціативи у мінських угодах
      Леонід Кучма запропонував прописати нові ініціативи у мінських угодах / фото з відкритих джерел

      Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання ситуації на Донбасі другий президент України Леонід Кучма запропонував прописати в угоді про перемир’я норму. Згідно з нею, українським військовим можуть заборонити стріляти у відповідь на вогонь окупантів.

      Окрім того, у Мінську, за словами Кучми, розглянуть пропозицію щодо зняття блокади з окупованих територій Донбасу. Як на ці пропозиції реагують українські політики – далі.

      Читайте також: Україна з Росією домовилися підготувати нове перемир'я на Донбасі

      Андрій Парубій

      Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав ініціативу щодо заборони відкривати вогонь по окупантах "шляхом до капітуляції".

      Коли ми не відповідаємо на вогонь і на атаки агресора – наших загиблих стає все більше. Ми 5 років ведемо національно-визвольну боротьбу, і я особисто хочу повідомити новообраного президента Володимира Зеленського, що заборона стріляти у відповідь – це шлях не до миру, а – до капітуляції,
      – сказав він під час засідання парламенту 6 червня.

      Також він попросив Зеленського "мати повагу до українських воїнів і скоригувати свою позицію".

      Ірина Геращенко

      Віце-спікер парламенту відреагувала на ініціативу Кучми на своїй Facebook-сторінці. Вона розповіла, що відвідала у лікарні поранених українських бійців. Вони запитали її: "Як це миритися з окупантами із чистого листа?".

      "Ми ніде не вистрілили першими. Ми захищаємо свою землю і своїх людей та побратимів. Про це варто пам’ятати всім і всюди. І в Харкові, і в Києві, і в Мінську. Й нагадувати про це Москві. Про міни теж. Заборонені, якими тепер нашпигована наша земля. В Україні немає жодної людини, яка не прагне миру, яка не мріє про мир. Питання в ціні. Ми – за відновлення територіальної цілісності України. І проти капітуляції", – наголосила Геращенко.

      Георгій Тука

      Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Тука встиг прокоментувати ініціативи Кучми у Мінську на своїй Facebook-сторінці. Він зазначив, що "у кошмарному сні не уявляє, як начальник Генштабу ЗСУ підпише указ про заборону стріляти у відповідь".

      Що до ініціативи Леоніда Кучми про заборону "стріляти у відповідь". При всій повазі до Леоніда Даниловича... Як ви це собі уявляєте? ДРГ сєпарів наближається до наших позицій під прикриттям мінометного вогню, а наші захисники, які ціною власного життя дають нам з вами можливість спокійно жити, у відповідь мають волати: "Ей, панове сєпари! Ви сюди не ходіть! Нам стріляти заборонено! Так?
      – написав він.

      Водночас, він висловився щодо пропозиції зняти економічну блокаду з Донбасу.

      "Щодо "зняття блокади" в односторонньому порядку. Обмеження введені рішенням РНБО у відповідь на захоплення терористами низки українських підприємств на окупованій частині Донбасу.
      Згідно з цим рішенням, обмеження можуть бути зняті за наступних умов: повне припинення вогню, звільнення всіх заручників, повернення всіх захоплених підприємств. Що з цього виконано? Нічого. Таким чином, жодних підстав для скасування рішення РНБО на цей день я не бачу", – наголосив він.

      Володимир Ар'єв

      Народний депутат і голова делегації українського парламенту у ПАРЄ Володимир Ар'єв назвав прямою зрадою ініціативи другого президента України Леоніда Кучми щодо Донбасу. 

      "Односторонні поступки терористам – без перебільшення є здачею національної безпеки країни. Агресор жодних поступок не робить і лише ротом Лаврова виставляє умови капітуляції. Тому, припинення спротиву і торгівля в цих умовах – пряма зрада України" – зазначив він.

      Володимир В’ятрович

      Ініціативу Кучми "не стріляти у відповідь на Донбасі" прокоментував і директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

      "Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки", – написав В'ятрович у Facebook.

       Петро Порошенко

      Попередник Володимира Зеленського, п’ятий президент України Петро Порошенко прокоментував іншу пропозицію Кучми по Донбасу – зняття економічної блокади із окупованих територій.

      "Ми ніколи не заперечували проти відновлення економічних зв'язків, але в чіткій відповідності до національних інтересів України, за умови виконання згаданого рішення РНБО. Реалізація російського сценарію на Донбасі – це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет та територіальну цілісність України! Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави?" – написав він.

      Юрій Луценко

      Генпрокурор Юрій Луценко, своєю чергою, назвав можливу торгівлю з ОРДЛО фінансуванням тероризму.

      Ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет. Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю Кримінального кодексу про фінансування тероризму", – пояснив генпрокурор.

      Що відомо про ініціативу щодо нового режиму тиші?
      Голова української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Він також говорив про необхідність запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків. Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня.

      Що відомо про блокаду окупованих територій Донецької та Луганської областей?Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей. 15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Леонід Кучма Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Володимир В'ятрович Петро Порошенко Ірина Геращенко Георгій Тука Мінські домовленості
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