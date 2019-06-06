15:27
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Зеленского просят созвать СНБО из-за "странных заявлений" в Минске

      398 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Парламентская фракция "Народный фронт" просит у главы государства Владимира Зеленского созвать заседание СНБО. На нем депутаты предлагают обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины на украинских условиях.

      Созвать СНБО глава фракции Максим Бурбак предложил после "странных заявлений", звучавших на трехсторонней контактной группе в Минске.

      Читайте также: "Путь к капитуляции": реакция политиков на инициативу "не стрелять в ответ" на Донбассе

      Фракция "Народного фронта" обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и условия такого восстановления. Такие договоренности могут быть только на украинских условиях,
      – подчеркнул Бурбак во время заседания парламента 6 июня.

      Отметим, что 5 июня после очередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил о новых инициативах.

      Согласно одной из них, предлагается снять экономическую блокаду со временно оккупированных территорий. Еще одна, которая касается перемирия, предлагает не стрелять в ответ на вражеский огонь. Вопрос по снятию экономической блокады с Донбасса будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы во время следующей встречи.

      Что известно про блокаду на оккупированном Донбассе? Блокада ОРДЛО – мероприятие, направленное на временное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территорией Донецкой и Луганской областей.

      15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращения перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориям. Объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.

      Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.

       

       

      blog_ava
      Вознесение Господне 2019: традиции праздника
      сегодня
      24464
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Максим Бурбак Народный фронт Леонид Кучма Минск Минские договоренности СНБО Блокада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Росія стягує техніку та живу силу в Луганськ
      сегодня , 15:00 Росія стягує техніку та живу силу в Луганськ
      Дмитро Снєгирьов 2438
      Климкин остается главой МИД: основные достижения и критика министра
      сегодня , 13:16 Климкин остается главой МИД: основные достижения и критика министра
      Світлана Попова 946
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сегодня , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 1416
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      сегодня , 12:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 6656
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сегодня , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1929
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук