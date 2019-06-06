Зеленского просят созвать СНБО из-за "странных заявлений" в Минске

Парламентская фракция "Народный фронт" просит у главы государства Владимира Зеленского созвать заседание СНБО. На нем депутаты предлагают обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины на украинских условиях.

Созвать СНБО глава фракции Максим Бурбак предложил после "странных заявлений", звучавших на трехсторонней контактной группе в Минске.

Читайте также: "Путь к капитуляции": реакция политиков на инициативу "не стрелять в ответ" на Донбассе

Фракция "Народного фронта" обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и условия такого восстановления. Такие договоренности могут быть только на украинских условиях,

– подчеркнул Бурбак во время заседания парламента 6 июня.

Отметим, что 5 июня после очередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил о новых инициативах.

Согласно одной из них, предлагается снять экономическую блокаду со временно оккупированных территорий. Еще одна, которая касается перемирия, предлагает не стрелять в ответ на вражеский огонь. Вопрос по снятию экономической блокады с Донбасса будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы во время следующей встречи.

Что известно про блокаду на оккупированном Донбассе? Блокада ОРДЛО – мероприятие, направленное на временное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территорией Донецкой и Луганской областей.



15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращения перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориям. Объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.



Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.