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      Кучма: Україна не відповідатиме на провокаційні обстріли на Донбасі

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      Кучма пояснив, як досягти реального режиму тиші на Донбасі
      Кучма пояснив, як досягти реального режиму тиші на Донбасі / 24 канал

      Мовиться про ворожі обстріли з боку цивільних об'єктів, адже вогонь у відповідь може зашкодити мирним мешканцям. Однак стріляти повинні припинити усі сторони конфлікту, тож до 19 червня у ТКГ підготують документ із визначеними заходами, що дозволять зробити режим припинення вогню на Донбасі реальним та стабільним. Так вирішили учасники зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 5 червня.

      Режиму тиші не дотримувалися, але це можна змінити

      Представник України в Тристоронній контактній групі другий президент України Леонід Кучма заявив, що раніше режиму тиші на Донбасі ніколи не дотримувалися, попри цілу низку відповідних прийнятих рішень та домовленостей. 

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      За словами Кучми, часто приймалося рішення про режим тиші – "з такого-то числа перестати стріляти". Однак "жодного разу цей режим тиші не дотримувався.

      Тому ми вчора (5 червня – 24 канал) домовилися, що до 19 числа група з безпеки за участю всіх і вся має підготувати документ із захисними механізмами того, що потрібно робити, щоб цей режим дотримувався,
      – наголосив Леонід Кучма.

      кучма
      Кучма наголосив, що режиму тиші досягнути реально

      Що означає "не відповідати на обстріли"?

      Леонід Кучма пояснив, що пропозиція на обстріли ворога не відповідати стосується тільки тих випадків, коли позиції ворога розташовані на території населених пунктів. Відповідно вогонь у відповідь може спричинити загибель мирних мешканців, а цього допустити не можна.

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      Тобто, попри те, що для досягнення припинення вогню "повинні бути перші кроки з обох сторін", українські військові не відповідатимуть на провокаційні обстріли ворога з боку цивільних об'єктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

      Миротворці на Донбасі

      Питання розташування контингенту ООН з підтримки миру на Донбасі на засіданні ТКГ не обговорювали. "Це питання занадто складне", – наголосив Кучма, нагадуючи, що Росія має право вето на рішення Ради безпеки ООН.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Мінські домовленості Леонід Кучма Новини Луганська Новини Донецька Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Миротворчий контингент
      Джерело: 24 канал
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