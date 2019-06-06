"Не стріляти у відповідь": як на заяву Кучми відреагували військові

Новий старий представник у тристоронній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що українська армія має припинити вогонь у відповідь. Ще екс-президент України твердить, що Україні потрібно припинити економічну блокаду окупованого Донбасу.

Нещодавно протитанкова ракета російських найманців влучила в українську вантажівку, що перевозила продукти. Двоє українських армійців загинули та один отримав поранення. І це лише один з маленьких епізодів україно-російської війни.

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Окрім того, військові кореспонденти, що постійно їздять на Донбас, неодноразово фіксували обстріли з боку ворога. А також – адекватну відповідь українських воїнів.

Як на цю заяву реагують військові ЗСУ

Так, журналісти на власні очі бачили, що тільки вогонь у відповідь може примусити російських найманців мовчати. Аж раптом вчора з Мінську прийшла несподівана новина – Леонід Кучма, якого Володимир Зеленський обрав представником у тристоронній контактній групі, раптом заявив: "Не стріляти у відповідь".

Звичайно, це викликало бурхливу реакцію в суспільстві, а передовсім – в українській армії. Військовий Дмитро воює із самого початку, він поховав не одного побратима на цій війні, і дуже добре знає, що таке – не відповідати ворогу.

Леонід Данилович, моя пропозиція до вас, якщо ви пропонуєте не відповідати ворогам: збирайте всіх своїх племінників, своїх дочок, синів та замініть нас на передовій, бо ми не терпіли і ми не будемо терпіти, коли по нас стріляють,

– відповів він.

Така заява суперечить уставу ЗСУ

Більше того, заборона відкривати вогонь у відповідь суперечить уставу Збройних сил України та основній засаді – збереженню життя українських армійців.

"Виходячи з останніх заяв деяких політиків, які пропонують не відкривати вогонь у відповідь – це повна маячня. Вогонь відкривається у разі загрози підлеглому особовому складу на рішення командира. Крапка", – написав він.

Кучма хоче скасувати економічну блокаду Донбасу

До того ж, Леонід Кучма пропонує скасувати економічну блокаду Донбасу, яку так важко виборювали активісти. Вони кілька місяців мерзли на залізничних шляхах, аби в ОРДЛО і звідти не курсувати вантажні потяги.

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Один із народних депутатів Володимир Парасюк тоді також блокував залізницю. Він певний, що зняття блокади і відновлення торгівлі з окупованими регіонами суспільство не допустить.

Звичайно, на вулицю знову вийдуть люди і знову заблокують. Ми не можемо торгувати з тими територіями, ці всі товари будуть заїжджати на українську територію і ми не зможемо розпізнати – російські вони чи українські,

– сказав Парасюк.

Відреагував на заяви Кучми і попередній президент України Петро Порошенко, назвавши подібні кроки червоними лініями, які не можна переходити.

"Червоні лінії – це ні розстрілу наших солдат, червоні лінії – це ні легітимізації окупації через механізми визнання – податкового, визнання режиму власності, визнання режиму окупації. Бо якщо ми себе не будемо захищати, ми не можемо вимагати в інших країн такого ж адекватного захисту", – написав він.

А вже екс-представниця у тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко наголошує, що нова влада концентрується не на тих питаннях, бо першочергово треба зайнятися –звільненням полонених.

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Після негативної реакції суспільства Леонід Кучма раптом дав задню. Мовляв, його не правильно зрозуміли і це була лише одна з пропозицій. А вирішувати такі питання має чинний президент, а він лише його представник у Мінську.

Що відомо про ініціативу щодо нового режиму тиші? Голова української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Він також говорив про необхідність запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків. Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня.