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      "Не стрелять в ответ": как на заявление Кучмы отреагировали военные

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      Новый старый представитель в трехсторонней группе в Минске Леонид Кучма заявил, что украинская армия должна прекратить огонь. Еще экс-президент Украины утверждает, что Украине нужно прекратить экономическую блокаду оккупированного Донбасса.

      Недавно противотанковая ракета российских наемников попала в украинский грузовик, перевозивший продукты. Двое украинских солдат погибли и один получил ранения. И это лишь один из маленьких эпизодов украинско-российской войны.

      Читайте также: Кучма хочет прописать в соглашении о перемирии на Донбассе норму "не стрелять в ответ"

      Кроме того, военные корреспонденты, которые постоянно ездят на Донбасс, неоднократно фиксировали обстрелы со стороны врага. А также – адекватный ответ украинских воинов.

      Как на это заявление реагируют военные ВСУ

      Так, журналисты собственными глазами видели, что только огонь может заставить российских наемников молчать. И вдруг вчера из Минска пришла неожиданная новость – Леонид Кучма, которого Владимир Зеленский выбрал представителем в трехсторонней контактной группе, вдруг заявил: "Не стрелять в ответ".

      Конечно, это вызвало бурную реакцию в обществе, а прежде всего – в украинской армии. Военнослужащий Дмитрий воюет с самого начала, он похоронил не одного своего сослуживца на этой войне, и очень хорошо знает, что такое – не отвечать врагу.

      Леонид Данилович, мое предложение к вам, если вы предлагаете не отвечать врагам: собирайте всех своих племянников, своих дочерей, сыновей и замените нас на передовой, так как мы не терпели и мы не будем терпеть, когда по нам стреляют,
      – ответил он.

      Такое заявление противоречит уставу ВСУ

      Более того, запрет открывать огонь противоречит уставу Вооруженных сил Украины и основному принципу – сохранению жизни украинских солдат.

      "Исходя из последних заявлений некоторых политиков, которые предлагают не открывать огонь – это полный бред. Огонь открывается в случае угрозы подчиненному личному составу по решению командира. Точка", – написал он.

      Кучма хочет отменить экономическую блокаду Донбасса

      К тому же, Леонид Кучма предлагает отменить экономическую блокаду Донбасса, за которую так трудно боролись активисты. Они несколько месяцев мерзли на железнодорожных путях, чтобы в ОРДЛО и оттуда не курсировали грузовые поезда.

      Читайте также: Кучма: Украина не будет отвечать на провокационные обстрелы на Донбассе

      Один из народных депутатов Владимир Парасюк тогда также блокировал железную дорогу. Он уверен, что снятие блокады и восстановление торговли с оккупированными регионами общество не допустит.

      Конечно, на улицу опять выйдут люди и снова заблокируют. Мы не можем торговать с теми территориями, все эти товары будут заезжать на украинскую территорию и мы не сможем распознать – российские они или украинские,
      – сказал Парасюк.

      Отреагировал на заявления Кучмы и предыдущий президент Украины Петр Порошенко, назвав подобные шаги красными линиями, которые нельзя переходить.

      "Красные линии – это нет расстрелу наших солдат, красные линии – это нет легитимизации оккупации через механизмы признания – налогового, признания режима собственности, признание режима оккупации. Если мы себя не будем защищать, мы не можем требовать от других стран такой же адекватной защиты", – написал он.

      А уже экс-представитель в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко подчеркивает, что новая власть концентрируется не на тех вопросах, потому что в первую очередь надо заняться – освобождением пленных.

      Читайте также: Российский "чистый лист" может означать признание Крыма российским, – Кучма о переговорах в ТКГ

      После негативной реакции общества Леонид Кучма вдруг дал заднюю. Мол, его неправильно поняли и это была лишь одно из предложений. А решать такие вопросы имеет действующий президент, а он только его представитель в Минске.

      Что известно об инициативе относительно нового режима тишины?
      Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях по "режиму тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Он также говорил о необходимости ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов. Озвученные предложения группа должна разработать до 19 июня.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Минские договоренности Украина – Россия Война на Донбассе Леонид Кучма Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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