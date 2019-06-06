"Не стрелять в ответ": как на заявление Кучмы отреагировали военные

Новый старый представитель в трехсторонней группе в Минске Леонид Кучма заявил, что украинская армия должна прекратить огонь. Еще экс-президент Украины утверждает, что Украине нужно прекратить экономическую блокаду оккупированного Донбасса.

Недавно противотанковая ракета российских наемников попала в украинский грузовик, перевозивший продукты. Двое украинских солдат погибли и один получил ранения. И это лишь один из маленьких эпизодов украинско-российской войны.

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Кроме того, военные корреспонденты, которые постоянно ездят на Донбасс, неоднократно фиксировали обстрелы со стороны врага. А также – адекватный ответ украинских воинов.

Как на это заявление реагируют военные ВСУ

Так, журналисты собственными глазами видели, что только огонь может заставить российских наемников молчать. И вдруг вчера из Минска пришла неожиданная новость – Леонид Кучма, которого Владимир Зеленский выбрал представителем в трехсторонней контактной группе, вдруг заявил: "Не стрелять в ответ".

Конечно, это вызвало бурную реакцию в обществе, а прежде всего – в украинской армии. Военнослужащий Дмитрий воюет с самого начала, он похоронил не одного своего сослуживца на этой войне, и очень хорошо знает, что такое – не отвечать врагу.

Леонид Данилович, мое предложение к вам, если вы предлагаете не отвечать врагам: собирайте всех своих племянников, своих дочерей, сыновей и замените нас на передовой, так как мы не терпели и мы не будем терпеть, когда по нам стреляют,

– ответил он.

Такое заявление противоречит уставу ВСУ

Более того, запрет открывать огонь противоречит уставу Вооруженных сил Украины и основному принципу – сохранению жизни украинских солдат.

"Исходя из последних заявлений некоторых политиков, которые предлагают не открывать огонь – это полный бред. Огонь открывается в случае угрозы подчиненному личному составу по решению командира. Точка", – написал он.

Кучма хочет отменить экономическую блокаду Донбасса

К тому же, Леонид Кучма предлагает отменить экономическую блокаду Донбасса, за которую так трудно боролись активисты. Они несколько месяцев мерзли на железнодорожных путях, чтобы в ОРДЛО и оттуда не курсировали грузовые поезда.

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Один из народных депутатов Владимир Парасюк тогда также блокировал железную дорогу. Он уверен, что снятие блокады и восстановление торговли с оккупированными регионами общество не допустит.

Конечно, на улицу опять выйдут люди и снова заблокируют. Мы не можем торговать с теми территориями, все эти товары будут заезжать на украинскую территорию и мы не сможем распознать – российские они или украинские,

– сказал Парасюк.

Отреагировал на заявления Кучмы и предыдущий президент Украины Петр Порошенко, назвав подобные шаги красными линиями, которые нельзя переходить.

"Красные линии – это нет расстрелу наших солдат, красные линии – это нет легитимизации оккупации через механизмы признания – налогового, признания режима собственности, признание режима оккупации. Если мы себя не будем защищать, мы не можем требовать от других стран такой же адекватной защиты", – написал он.

А уже экс-представитель в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко подчеркивает, что новая власть концентрируется не на тех вопросах, потому что в первую очередь надо заняться – освобождением пленных.

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После негативной реакции общества Леонид Кучма вдруг дал заднюю. Мол, его неправильно поняли и это была лишь одно из предложений. А решать такие вопросы имеет действующий президент, а он только его представитель в Минске.

Что известно об инициативе относительно нового режима тишины?

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях по "режиму тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Он также говорил о необходимости ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов. Озвученные предложения группа должна разработать до 19 июня.