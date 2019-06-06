Российский "чистый лист" может означать признание Крыма российским, – Кучма о переговорах в ТКГ

Заявлениям России относительно переговоров с президентом Зеленским, которые следует начать "с чистого листа", должны предшествовать какие-то конкретные предложения. Потому что сейчас не понятно, что в Кремле имеют в виду под "чистым листом" – не признание ли Крыма российским и замораживание конфликта на Донбассе.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе и второй президент Украины Леонид Кучма на брифинге в Администрации Президента в четверг, 6 июня.

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По его словам, со стороны России звучат заявления о переговорах "с чистого листа". Например, пресс-секретарь президента России Песков сказал, что, мол, Кучма – это хорошо, но "мы должны с президентом Зеленским разговаривать". И что Кремль ожидает от Зеленского предложений.

Так вот, если бы Песков сказал, что "вот, с нашей стороны мы предлагаем то, то, то". А то предлагают с "чистого листа", а что это за "чистый лист"? А может, они скажут чистый лист – это Крым их, а ситуация на Донбассе – замороженный конфликт и так далее?

– сказал Кучма.

Он подчеркнул, что неоднократно говорил о том, что "движение должно быть двусторонним".

Также Кучма сказал, что экономической блокады Донбасса не существует, а есть просто временный запрет на перевозки грузов. Подробнее – читайте в материале 24 канала.