Російський "чистий аркуш" може означати визнання Криму російським, – Кучма про переговори у ТКГ

Заявам Росії щодо переговорів з президентом Зеленським, які слід почати "з чистого аркуша", мали б передувати якісь конкретні пропозиції. Бо наразі не зрозуміло, що у Кремлі мають на увазі під "чистим аркушем" – чи часом не визнання Криму російським та замороження конфлікту на Донбасі.

Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі та другий президент України Леонід Кучма на брифінгу в Адміністрації Президента у четвер, 6 червня.

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За його слвоами, з боку Росії лунають заяви про перемовини "з чистого аркуша". Наприклад, прес-секретар президента Росії Пєсков сказав, що, мовляв, Кучма – це добре, але "ми маємо з президентом Зеленським розмовляти". І що Кремль очікує від Зеленського пропозицій.

Так от, якщо б Пєсков сказав, що "ось, з нашого боку ми пропонуємо те, те, те". А то пропонують з "чистого аркуша", а що це за "чистий аркуш"? А може, вони скажуть чистий аркуш – це Крим їхній, а ситуація на Донбасі – заморожений конфлікт і так далі?

– сказав Кучма.

Він наголосив, що неодноразово говорив про те, що "рух має бути двостороннім".

Також Кучма сказав, що економічної блокади Донбасу не існує, а є просто тимчасова заборона на перевезення вантажів. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.