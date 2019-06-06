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      Російський "чистий аркуш" може означати визнання Криму російським, – Кучма про переговори у ТКГ

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      Кучма сказав, що Зеленський від Москви чекає конкретних пропозицій
      Кучма сказав, що Зеленський від Москви чекає конкретних пропозицій / 24 канал

      Заявам Росії щодо переговорів з президентом Зеленським, які слід почати "з чистого аркуша", мали б передувати якісь конкретні пропозиції. Бо наразі не зрозуміло, що у Кремлі мають на увазі під "чистим аркушем" – чи часом не визнання Криму російським та замороження конфлікту на Донбасі.

      Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі та другий президент України Леонід Кучма на брифінгу в Адміністрації Президента у четвер, 6 червня.

      Читайте також: Кучма: Україна не відповідатиме на провокаційні обстріли на Донбасі

      За його слвоами, з боку Росії лунають заяви про перемовини "з чистого аркуша". Наприклад, прес-секретар президента Росії Пєсков сказав, що, мовляв, Кучма – це добре, але "ми маємо з президентом Зеленським розмовляти". І що Кремль очікує від Зеленського пропозицій.

      Так от, якщо б Пєсков сказав, що "ось, з нашого боку ми пропонуємо те, те, те". А то пропонують з "чистого аркуша", а що це за "чистий аркуш"? А може, вони скажуть чистий аркуш – це Крим їхній, а ситуація на Донбасі – заморожений конфлікт і так далі? 
      – сказав Кучма.

      Він наголосив, що неодноразово говорив про те, що "рух має бути двостороннім".

      Також Кучма сказав, що економічної блокади Донбасу не існує, а є просто тимчасова заборона на перевезення вантажів. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кучма Адміністрація Президента Мінські домовленості Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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