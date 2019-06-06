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      Кучма хочет прописать в соглашении о перемирии на Донбассе норму "не стрелять в ответ"

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      Леонид Кучма
      Леонид Кучма / Фото из открытых источников

      Представитель Украины и председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях по "режима тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ".

      Пресс-служба Администрации президента отмечает, что одной из договоренностей Трехсторонней контактной группы, при обсуждении проблем безопасности, стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

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      Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины",
      – заявил Кучма.

      Он также отметил, что необходимо внести норму "не стрелять в ответ", а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов.

      Озвученные предложения группа должна разработать до 19 июня, а в этот день на заседании, утвердить их.

      Глава украинской делегации заявил, что заседание рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно.

      Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от президента,
      – сказал Кучма.

      Кроме того 5 июня Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске договорились о подготовке нового перемирие на оккупированном Донбассе.
      Стороны договорились после 2 лет безуспешных попыток развести силы на последний из пилотных участков – Станицы Луганской. В течение 7 дней на этом участке должно наступить режим тишины.

      Договор о перемирии могут подписать уже на следующем заседании, которое пройдет 19 июня.

      карта окупованих територійКарта оккупированных территорий в Украине

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      Теги: Война на Донбассе Минские договоренности Леонид Кучма Администрация Президента Новости Украины Новости политики
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