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      Кучма хоче прописати в угоді про перемир'я на Донбасі норму "не стріляти у відповідь"

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      Леонід Кучма
      Леонід Кучма / Фото з відкритих джерел

      Представник України та голова української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь".

      Прес-служба Адміністрації президента зазначає, що однією з домовленостей Тристоронньої контактної групи, під час обговорення проблем безпеки, стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його впровадження.

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      Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші",
      – заявив Кучма.

      Він також наголосив, що необхідно зазначити норму "не стріляти у відповідь", а також запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків.

      Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня, а цього дня, на засіданні, затвердити їх.

      Очільник української делегації заявив, що засідання робочих груп у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вперше пройшли конструктивно.

      Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Меседжі були такі, що глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від президента,
      – сказав Кучма.

      Окрім того, 5 червня Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі. Сторони домовилися після 2 років безуспішних спроб розвести сили на останній з пілотних ділянок – Станиці Луганській. Упродовж 7 днів на цій ділянці має настати режим тиші.

      Договір про перемир'я можуть підписати вже на наступному засіданні, яке пройде 19 червня.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій в Україні

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      Теги: Новини України Новини політики Адміністрація Президента Леонід Кучма Мінські домовленості Війна на Донбасі
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