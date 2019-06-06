Кучма хоче прописати в угоді про перемир'я на Донбасі норму "не стріляти у відповідь"

Представник України та голова української делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь".

Прес-служба Адміністрації президента зазначає, що однією з домовленостей Тристоронньої контактної групи, під час обговорення проблем безпеки, стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його впровадження.

Читайте також: У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з окупованого Донбасу

Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші",

– заявив Кучма.

Він також наголосив, що необхідно зазначити норму "не стріляти у відповідь", а також запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків.

Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня, а цього дня, на засіданні, затвердити їх.

Очільник української делегації заявив, що засідання робочих груп у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вперше пройшли конструктивно.

Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Меседжі були такі, що глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від президента,

– сказав Кучма.

Окрім того, 5 червня Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі. Сторони домовилися після 2 років безуспішних спроб розвести сили на останній з пілотних ділянок – Станиці Луганській. Упродовж 7 днів на цій ділянці має настати режим тиші.

Договір про перемир'я можуть підписати вже на наступному засіданні, яке пройде 19 червня.



Карта окупованих територій в Україні