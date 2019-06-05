У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з окупованого Донбасу

Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію другого президента Леоніда Кучми. Він заявив, що потрібно зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.

Кучма висловив позицію, що економічна блокада Донбасу є проблемою і її треба вирішувати. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік заявив, що учасники з ОРЛО і ОРДО підтримали пропозицію Кучми, пише "Інтерфакс-Україна".

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Зайдік наголосив, що зняття блокади могло б стати "великим проривом".

При цьому він зауважив, що впровадження проти ОРДЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".

Окрім того, Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі. Сторони домовилися після 2 років безуспішних спроб розвести сили на останній з пілотних ділянок – Станиці Луганській. Упродовж 7 днів на цій ділянці має настати режим тиші.

Що відомо про блокаду окупованих територій Донецької та Луганської областей? Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей. 15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО.



Карта окупованих територій в Україні