Зеленський повернув Кучму у Мінський процес: перша реакція Кремля

У Кремлі позитивно відреагували на рішення Володимира Зеленського повернути Леоніда Кучму до участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

За інформацією проросійського видання "РЕН ТВ", прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков вважає, що Кучма є авторитетним і досвідченим діячем.

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За його словами, Кремлю важлива позиція українського президента Володимира Зеленського в питаннях щодо Донбасу.

"Кучма це, звісно, досить авторитетний діяч, досвідчений, добре розбирається в цій проблематиці, і тут дуже важлива концептуальна позиція глави держави", – наголосив Пєсков.

Що треба знати про Леоніда Кучму: відео

Що таке Тристороння контактна група?Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.