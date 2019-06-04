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      Зеленский вернул Кучму в Минский процесс: первая реакция Кремля

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      Реакция Кремля на возвращение Кучмы в ТКГ
      Реакция Кремля на возвращение Кучмы в ТКГ / Коллаж 24 канала

      В Кремле положительно отреагировали на решение Владимира Зеленского вернуть Леонида Кучму к участию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

      По информации пророссийского издания "РЕН ТВ", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Кучма является авторитетным и опытным деятелем.

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      По его словам, Кремлю важна позиция украинского президента Владимира Зеленского в вопросах Донбасса.

      "Кучма это, конечно, достаточно авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирается в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", – подчеркнул Песков.

      Что надо знать о Леониде Кучме: видео

      Что такое Трехсторонняя контактная группа?
      Это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.

      Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Минск Минские договоренности Владимир Зеленский Украина – Россия Леонид Кучма
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