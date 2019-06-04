Зеленский вернул Кучму в Минский процесс: первая реакция Кремля

В Кремле положительно отреагировали на решение Владимира Зеленского вернуть Леонида Кучму к участию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

По информации пророссийского издания "РЕН ТВ", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Кучма является авторитетным и опытным деятелем.

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По его словам, Кремлю важна позиция украинского президента Владимира Зеленского в вопросах Донбасса.

"Кучма это, конечно, достаточно авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирается в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", – подчеркнул Песков.

Что надо знать о Леониде Кучме: видео

Что такое Трехсторонняя контактная группа?

Это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.



Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.