11:39
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Лутковская возглавила гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске: реакция Геращенко

      184 Читати новину українською
      Лутковская заменила Геращенко на переговорах в Минске
      Лутковская заменила Геращенко на переговорах в Минске / Коллаж 24 канала

      Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская войдет вместо Ирины Геращенко в Трехстороннюю контактную группу на переговорах в Минске и возглавлять гуманитарную подгруппу. Сама Геращенко поприветствовала это назначение.

      Лутковская уже подтвердила свое назначение на должность представителя Украины в ТКГ в комментарии "Громадскому радио".

      Читайте также: Зеленский назначил Кучму главным переговорщиком от Украины в Минске

      Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы,
      – отметила Лутковская.

      Ранее гуманитарными вопросами в ТКГ занималась первая вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

      Чиновница уже отреагировала на назначение своей преемницы и заметила, что считает правильным шагом назначения Лутковской на эту должность.

      "Я приветствую это назначение. Лутковская как омбудсмен была в свое время нами привлечена в качестве эксперта в группу, мы вместе работали над верификацией заключенных и готовили последние осовбождения. Она профессионал, и я искренне желаю минской группе и ей лично удачи. Особенно в вопросах безопасности и разблокировки вопрос освобождения заложников", – написала Геращенко.

      Кто такая Валерия Лутковская?
      Дважды была заместителем министра юстиции. С 24 апреля 2012 года по 28 апрель 2017 года занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

      Во время войны на Донбассе активно занималась обменом пленных. Во время ее работы омбудсменом состоялся последний серьезный обмен между Украиной и боевиками "ЛДНР" в декабре 2017 года.

      Сейчас она работает программным директором Украинского института по правам человека.

      blog_ava
      Тест: что вы знаете о сексе?
      сегодня
      2098
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Валерия Лутковская Ирина Геращенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 11:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 18
      Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      сегодня , 10:00 Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      Повернись живим 556
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      3 июня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      300
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 10:00 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 4447
      Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      сегодня , 08:40 Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      Олена Скачко 1462
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук