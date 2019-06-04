Лутковская возглавила гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске: реакция Геращенко

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская войдет вместо Ирины Геращенко в Трехстороннюю контактную группу на переговорах в Минске и возглавлять гуманитарную подгруппу. Сама Геращенко поприветствовала это назначение.

Лутковская уже подтвердила свое назначение на должность представителя Украины в ТКГ в комментарии "Громадскому радио".

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Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы,

– отметила Лутковская.

Ранее гуманитарными вопросами в ТКГ занималась первая вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Чиновница уже отреагировала на назначение своей преемницы и заметила, что считает правильным шагом назначения Лутковской на эту должность.

"Я приветствую это назначение. Лутковская как омбудсмен была в свое время нами привлечена в качестве эксперта в группу, мы вместе работали над верификацией заключенных и готовили последние осовбождения. Она профессионал, и я искренне желаю минской группе и ей лично удачи. Особенно в вопросах безопасности и разблокировки вопрос освобождения заложников", – написала Геращенко.

Кто такая Валерия Лутковская?

Дважды была заместителем министра юстиции. С 24 апреля 2012 года по 28 апрель 2017 года занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.



Во время войны на Донбассе активно занималась обменом пленных. Во время ее работы омбудсменом состоялся последний серьезный обмен между Украиной и боевиками "ЛДНР" в декабре 2017 года.



Сейчас она работает программным директором Украинского института по правам человека.