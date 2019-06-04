Лутковська очолила гуманітарну підгрупу на переговорах у Мінську: реакція Геращенко

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська увійде замість Ірини Геращенко до Тристоронньої контактної групи на перемовинах у Мінську та очолюватиме гуманітарну підгрупу. Сама Геращенко привітала це призначення.

Лутковська вже підтвердила своє призначення на посаду представника України в ТКГ у коментарі "Громадському радіо".

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Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання,

– зазначила Лутковська.

Раніше гуманітарними питаннями в ТКГ опікувалась перша віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

Чиновниця вже відреагувала на призначення своєї наступниці та зауважила, що вважає правильним кроком призначення Лутковської на цю посаду.

"Я вітаю це призначення. Лутковська як омбудсмен була свого часу нами залучена як експерт до групи, ми разом працювали над верифікацією ув'язнених і готували останні звільнення. Вона професіонал, і я щиро бажаю мінській групі і їй особисто удачі. Особливо в питаннях безпеки і розблокування питання звільнення заручників", – написала Геращенко.

Хто така Валерія Лутковська? Двічі була заступником міністра юстиції. З 24 квітня 2012 по 28 квітня 2017 обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.



Під час війни на Донбасі активно займалась обміном полонених. Під час її роботи омбудсменом відбувся останній серйозний обмін між Україною та бойовиками "ЛДНР" у грудні 2017 року.



Наразі вона є програмною директоркою Українського інституту з прав людини.