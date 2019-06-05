В Минске рассмотрят предложение Кучмы снять блокаду с оккупированного Донбасса

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит предложение второго президента Леонида Кучмы. Он заявил, что нужно снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Кучма выразил позицию, что экономическая блокада Донбасса является проблемой и ее нужно решать. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Зайдик заявил, что участники из ОРЛО и ОРДО поддержали предложение Кучмы, пишет "Интерфакс-Украина".

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Зайдик подчеркнул, что снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

При этом он отметил, что внедрение против ОРДЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

Кроме того, Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске договорилась о подготовке нового перемирия на оккупированном Донбассе. Стороны договорились после 2 лет безуспешных попыток развести силы на последний из пилотных участков – Станице Луганской. В течение 7 дней на этом участке должен наступить режим тишины.

Что известно о блокаде оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей?

Блокада ОРДЛО – мероприятия, направленные на временное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей. 15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО.



Карта оккупированных территорий в Украине