Украина с Россией договорились подготовить новое перемирие на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске договорились о подготовке нового перемирия на оккупированном Донбассе и определила сроки разведении сил в Станице Луганской.

Новое соглашение о прекращении огня могут подписать уже на следующей ТКГ в Минске 19 июня, сообщил постоянный представитель России на переговорах Борис Грызлов. Его слова подтвердил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма и добавил, стороны договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе.

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При этом есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия,

– добавил представитель России.

Стороны также договорились после 2 лет безуспешных попыток развести силы на последнем из пилотных участков – Станице Луганской, сообщил Грызлов. В течение 7 дней на этом участке должен наступить режим тишины.

Между тем, экономической подгруппе поручили обсудить вопросы восстановления экономических связей в случае одобрения Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса.

"В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы", – сказал представитель России.

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На заседании поднимали и вопрос военнопленных, в частности украинских моряков. Однако Кучма отметил, что это, "конечно, не произойдет завтра".

Группа по гуманитарным вопросам обсуждала вопрос восстановления водоснабжения, однако не уточняется, в каких именно районах Донбасса. Уже на 6 июня по этому поводу в Киеве запланировано совещание с министром регионального развития, строительства и ЖКХ Валерием Зубко.