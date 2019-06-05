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      Украина с Россией договорились подготовить новое перемирие на Донбассе

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      На Донбассе готовят новое перемирие
      На Донбассе готовят новое перемирие / Vidia.ua

      Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске договорились о подготовке нового перемирия на оккупированном Донбассе и определила сроки разведении сил в Станице Луганской.

      Новое соглашение о прекращении огня могут подписать уже на следующей ТКГ в Минске 19 июня, сообщил постоянный представитель России на переговорах Борис Грызлов. Его слова подтвердил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма и добавил, стороны договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе.

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      При этом есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия,
      – добавил представитель России.

      Стороны также договорились после 2 лет безуспешных попыток развести силы на последнем из пилотных участков – Станице Луганской, сообщил Грызлов. В течение 7 дней на этом участке должен наступить режим тишины.

      Между тем, экономической подгруппе поручили обсудить вопросы восстановления экономических связей в случае одобрения Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса.

      "В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы", – сказал представитель России.

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      На заседании поднимали и вопрос военнопленных, в частности украинских моряков. Однако Кучма отметил, что это, "конечно, не произойдет завтра".

      Группа по гуманитарным вопросам обсуждала вопрос восстановления водоснабжения, однако не уточняется, в каких именно районах Донбасса. Уже на 6 июня по этому поводу в Киеве запланировано совещание с министром регионального развития, строительства и ЖКХ Валерием Зубко.

      карта окупованих територій Донбасу Донецька Луганська області

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Перемирие Украина – Россия Леонид Кучма Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
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