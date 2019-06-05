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      Эскалация конфликта на Донбассе: Зеленский обратился к России

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      Зеленский обратился к России из-за эскалации конфликта на Донбассе
      Зеленский обратился к России из-за эскалации конфликта на Донбассе / Пресс-служба президента Украины

      Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обострение конфликта на Донбассе. Он в очередной раз обратился к России и оккупационным администрациям на Донбассе.

      Как сообщил гарант на своей странице в Facebook, вследствие усиленных обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе погибло трое военнослужащих и еще трое были ранены. В связи с такой ситуацией он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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      Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии, – заявил Зеленский.

      Также президент отметил, что во время второго дня пребывания с рабочим визитом в Брюсселе он намерен обсудить с европейскими коллегами открытую демонстрацию агрессии Кремля. Кроме того, украинская делегация в Минске укажет на недопустимость попыток диалога с Киевом с позиции силы.

      По сообщению пресс-службы Объединенных сил, в течение суток 4 июня оккупационные войска на Донбассе 16 раз обстреливали украинские позиции. В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и трое получили ранения. Кроме того, утром 5 июня оккупанты убили еще одного воина ОС. Во время утреннего заседания Верховной Рады депутаты минутой молчания почтили память погибших.

      Донбас, окуповані території, війна, Росія Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях

       

      ситуация на донбассе сейчас и как она развивается вокруг оккупированных территорий:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе Владимир Зеленский Президент Украины
      Источник: 24 канал
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